Skolemad, teater og medier mister penge

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 19. november 2019 - 17:39

Detaljer for Finansloven 2020 er netop blevet offentliggjort, og nu er det synligt, hvem der skal betale for at få landets budget på et plus.

Indtægter i form af landsskat er faldet med hele 15 millioner kroner i forhold til det første finanslovsforslag. Desuden er indtægter på rejeafgifter og arbejdsmarkedsafgift faldet med henholdsvis 4,2 og 4 millioner kroner, mens afgifter på makrelfiskeri nu opjusteres til at give en indtægt på knap 10 millioner kroner.

Et hav af konti er netop blevet justeret den ene og anden vej.

Grønlandske huse mister 1 mio.kr.

De Grønlandske Huse bliver ramt og vil få 1 million kroner mindre næste år. Det samme gælder Grønlands Nationalteater. Andre tilskud til kunst og kultur reduceres med 300.000 kroner, mens de skrevne medier i Grønland får halveret driftstilskuddet, så man højest kan få tilkendt 750.000 kroner. I samme boldgade halverer man også projekttilskud til de skrevne medier, som tidligere udgjorde 1 million kroner.

Skolebørnene bliver også ramt, hvis deres skole har været tilmeldt skolemadsordningen.

Naalakkersuisut har givet 1,4 millioner kroner i tilskud til skolemadsordningen, som kommunerne kunne søge om at få andel i. Samtlige 1,4 millioner kroner er sløjfet fra Finansloven 2020. I 2019 har hovedstadskommunen eksempelvis fået udbetalt 966.000 kroner. Penge, som kommunen nu selv skal finde, hvis ordningen skal fortsætte.

2,3 mio. kr. ekstra til Forfatningskommissionen

Omvendt har man fundet 2,3 millioner kroner, som skal dække de ekstraordinære omkostninger til Forfatningskommissionen, der har fået udsat sin deadline for sit arbejde med et halvt år, samtidig med at politikerne i kommissionen nu skal have vederlagt for sin indsats i det kommende år.

Inuit Circumpolar Council går fri for besparelser i 2020, men derefter reduceres bevillingen årligt med 1 million kroner.