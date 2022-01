Det sker hvis Aslak W. Jensen dømmes

Thomas Munk Veirum Mandag, 17. januar 2022 - 11:15

Det er ikke hverdagskost, at et siddende medlem af Inatsisartut er på anklagebænken i en kriminalsag. Det er dog tilfældet mandag, hvor sagen med Aslak W. Jensen (S) kører i Sermersooq Kredsret.

Hvis politikeren bliver dømt i kredsretten, kan sagen i sidste ende koste ham pladsen i Inatsisartut. Men det kommer an på, om han i givet fald anker dommen. Det oplyser Kent Fridberg, der er seniorrådgiver i Bureau for Inatsisartut:

- Et medlem af Inatsisartut kan miste sin valgbarhed, og dermed sin plads i Inatsisartut, hvis medlemmet dømmes for en lovovertrædelse. Dommen skal imidlertid være endelig, hvilket vil sige, at den ikke må være anket, oplyser Kent Fridberg og fortsætter:

- Lovovertrædelsen skal desuden vedrøre et forhold ”som i almindeligt omdømme gør en person uværdig til at være medlem af Inatsisartut”.

Nægter sig skyldig

- Det er Inatsisartut, som afgør, om et medlem har mistet sin valgbarhed. Det sker ved afstemning i salen, på grundlag af en indstilling fra Udvalg til Valgs Prøvelse.

Selve paragraffen i loven lyder således:

- Et medlem af Inatsisartut mister sin valgbarhed, hvis det ved endelig dom eller bødevedtagelse er pålagt en kriminalretlig foranstaltning for et forhold, der i almindeligt omdømme gør en person uværdig til at være medlem af Inatsisartut.

Aslak W. Jensen er tiltalt for krænkelse af offentlig myndighed ved at have truet en medarbejder i Kommuneqarfik Sermersooq. Han nægter sig skyldig.

Ifølge Kent Fridberg kan politimesteren orientere Inatsisartut, hvis et medlem af Inatsisartut i løbet af valgperioden dømmes til anbringelse i anstalt ved en såkaldt endelig dom.

Men Udvalg til Valgs Prøvelse kan også selv indhente en domsudskrift og afgive en indstilling til Inatsisartut på grundlag af den.

Det forudsætter blot, at udvalget har kendskab til dommen, oplyser Kent Fridberg.