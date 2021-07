Inatsisartut skal tage stilling til medlems immunitet

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 27. juli 2021 - 12:52

Ifølge Kent Fridberg, som er ansat i Bureau for Inatsisartut, har medlemmerne en såkaldt parlamentarisk immunitet, som kun kan ophæves af Inatsisartut.

Det vil sige, at Inatsisartut skal godkende, at anklagemyndigheden kan rejse tiltale mod et medlem af Inatsisartut.

Aslak Jensen (S) er medlem af Inatsisartut og er tiltalt for dødstrusler mod en socialarbejder i Kommuneqarfik Sermersooq. Han nægter sig skyldig i anklagen.

LÆS OGSÅ: Inatsisartut-medlem skal for retten

Bestemmelserne om parlamentarisk immunitet findes tilsvarende i grundloven og er et levn fra gammel tid, hvor de blev lavet for at beskytte oppositionspolitikere mod magthaverne:

- Meningen er ikke, at parlamentsmedlemmerne skal være hævet over loven, og i dag er ophævelse af et parlamentsmedlems immunitet noget, som parlamentet rutinemæssigt giver sit samtykke til, fortæller Kent Fridberg.

Forventer behandling på én af de første mødedage

Han bekræfter, at Bureau for Inatsisartut har modtaget en anmodning fra Justitsministeriet om Inatsisartuts samtykke til opretholdelse af tiltalen mod et medlem af Inatsisartut, således at sagen kan komme for retten.

Kent Fridberg forventer, at Inatsisartut vil tage stilling til anmodningen fra Justitsministeriet på en af de første mødedage på efterårssamlingen, der begynder 24. september.

Det er Formandskabet for Inatsisartut, som lægger dagsordenen for samlingens afvikling, og vil skulle afgøre, hvornår sagen behandles.

Mandag fortalte vi, at Aslak Jensen skulle i retten 17. august, men Kent Fridberg fortæller, at retssagen er sat i bero, og først vil kunne afvikles, når Inatsisartut har givet sit samtykke.