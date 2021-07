Inatsisartut-medlem skal for retten

Redaktionen Mandag, 26. juli 2021 - 11:51

Aslak Jensen skal for retten i Sermersooq kredsret den 17. august 2021. Anklagen lyder på en overtrædelse af kriminallovens §37 om krænkelse af offentlig myndighed.

Kriminallovens §37 lyder således:

For krænkelse af offentlig myndighed dømmes den, som med vold eller trussel om vold eller med hån, skældsord eller anden fornærmelig tiltale overfalder nogen, som det påhviler at handle i medfør af offentlig tjeneste eller hverv, under udførelsen af tjenesten eller hvervet eller i anledning af samme.

Aslak Jensens forsvarer oplyser til Sermitsiaq.AG, at Aslak Jensen nægter sig skyldig i anklagen.

Anmeldelsen skulle være sket længe før, Aslak Jensen kom ind i politik. Poltikeren blev valgt ind i Inatsisartut i april, hvor han fik 814 personlige stemmer og dermed kom ind på en tredjeplads i antal personlige stemmer i sit parti Siumut. Episoden, der ledte til en anmeldelse skete i marts 2017.

Trusler på livet

Aslak Jensen skulle angiveligt have ringet til en medarbejdet på socialkontoret i Nuuk den 17. marts 2017 klokken 12.45 for derefter at have udtalt sig truende overfor medarbejderen, fremgår det af anklageskriftet, som Sermitsiaq.AG har fået aktindsigt i.

-…hvor han over for socialforsorgsmedarbejder blandt andet udtalte ”Ilissi politeersuillu toqorassuassi” og ”Kinaanerit ujartussuakkit. Utaqqilaarit toqussuakkit” eller lignende og som kan tolkes ”jer og politiet vil jeg slå ihjel” og ”jeg vil finde ud af, hvem du er. Vent bare, jeg slår dig ihjel” hvilket var egnet til at fremkalde alvorlig frygt for eget og andres liv, helbred og velfærd, fremgår det af anklageskriftet.

Anklagemyndigheden vil have straffen sat til anbringelse i anstalt i 30 dage.