Skæve tænder er endt som finanslovsstof

Kassaaluk Kristiansen Søndag, 29. september 2019 - 12:52

Naalakkersuisut har under et møde noteret den 23. september besluttet at sætte behandlingstilbud om tandbøjler til børn på dagsordenen, når partierne skal forhandle om finansloven for 2020.

Det vakte højlydt kritik, da Sermitsiaq.AG den 11. juli kunne afsløre, at Sundhedsvæsenet pludselig havde fjernet behandlingsmuligheden i den kommunale tandpleje. Både Inatsisartuts udvalg for sundhed og koalitionens støtteparti kritiserede beslutningen.

Sundhedsvæsenet beslutning ville resultere i, at forældre fremover skal betale for eventuel behandling med tandbøjler, hvis børnene har behov for det. En udgift, der snildt kunne løbe op i 20.000-30.000 kroner for en familie.

Strider mod bekendtgørelsen

Beslutningen strider dog imod de gældende bekendtgørelser, da hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 15 fra 13. september 2006 bekendtgør, at den offentlige tandpleje altid skal prioritere børns tandsundhed og behandling af børns tænder, hvis der er mangel på personale og penge i den offentlige tandpleje.

Senere udtalte naalakkersuisoq for sundhed Martha Abelsen (S), at den politiske beslutning ikke var taget endnu. Beslutningen skulle tages i slutningen af august. En deadline, hun ikke kunne leve op til.

Nu har Naalakkersuisut imidlertid valgt at sende sagen på finanslovs-dagsordenen.

På forhandlingsbordet

Departementchef i departementet for sundhed, Tine Pars oplyser til Sermitsiaq.AG, at tandbøjlesagen bliver en del af finanslovsforhandlingerne, fordi tandbøjlebehandlingen vil udløse en merudgift.

- Sundhedsledelsen har opstillet to forslag vedrørende fremtidig landsdækkende tandreguleringsbehandling. Da et af de opstillede forslag indebærer betydelige merudgifter, har Naalakkersuisut besluttet, at det skal behandles under finanslovsforhandlingerne, oplyser departementschef Tine Pars i et skriftligt svar til Sermitsiaq.AG.

Departementet oplyser, at der er anslået en merudgift på mellem 15-20 millioner kroner årligt under forudsætning af, at man kan rekruttere specialtandlæger.

Hvorfor udgiften pludselig optræder som en merudgift, når Sundhedsvæsenet tidligere har påtaget sig opgaven med tandbøjlebehandlinger, besvares ikke i mailen fra departementschefen.