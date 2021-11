Siumut støtter de seks overlevende eksperimentbørn i søgsmål

Merete Lindstrøm Mandag, 22. november 2021 - 14:04

Siumut i Folketinget og det tidligere Siumut-ledede Naalakkersuisut har de seneste år arbejdet hårdt på, at statens skal erkende det uacceptabelt indgreb i 1951 for de 22 grønlandske børn og deres familier. Det skriver folketingsmedlem for Siumut, Aki-Matilda Høegh-Dam, i en pressemeddelelse.

- Vi, i Siumut støtter de seks overlevende grønlændere, der er frarøvet familieliv, sprog, kultur og tilhørsforhold i deres sagsgang. Vi ønsker dem mod og kræfter til at kunne gennemføre denne retssag, udtaler Aki-Matilda Høegh-Dam, efter det er kommet frem, at de seks nulevende børn kræver økonomisk erstatning fra den danske stat.

LÆS OGSÅ: Eksperiment-børn sagsøger Danmark

Søgsmålet er endnu et kapitel i en årelang udvikling i afklaring af, hvad der skete med de 22 børn som i 1951 blev sendt til Danmark som led af et socialt eksperiment, hvor de skulle lægge det grønlandske af sig og blive en dansktalende elite i Grønland.

Mistede meget undervejs

Det indebar at mange mistede kontakten til deres grønlandske familier, mistede deres grønlandske sprog, og deres grønlandske kultur og identitet.

I december sidste år - 69 år efter hændelsen modtog de seks nulevende fra eksperimentet endelig en officiel undskyldning fra den danske statsminister.

LÆS OGSÅ: Så kom undskyldningen endelig

Det skete i forbindelse med offentliggørelse af en redegørelse om sagen.

Tidligere på måneden oplyste statsminister Mette Frederiksen under en spørgetime i Folketinget, at hun vil til Grønland for at sige undskyld.

Statsministeriet har 14 dage

Svaret kom på et spørgsmål fra Aki-Matilda Høegh-Dam, hvor statsministeren oplyste at regeringen er i kontakt med Naalakkersuisut i forhold til, hvornår et fysisk arrangement kan gennemføres i Grønland.

Ud af de 22 børn der var med i eksperimentet lever seks af dem fortsat. De er mellem 75 og 78 år gamle.

De seks overlevende sender nu via deres advokat et brev til Statsministeriet om at udbetale erstatning på 250.000 kroner til hver. Hvis ikke de får medhold er de klar til at gå i retten med en stævning, oplyser advokaten til det danske medie Politiken.

Advokaten har foreløbigt givet Statsministeriet en frist på 14 dage til at svare, skriver Politiken.