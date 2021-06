Siumut søger en partisekretær

Kassaaluk Kristiansen Søndag, 06. juni 2021 - 10:53

Siumut har sat et stillingsopslag på deres hjemmeside, hvor partiet søger kandidater til stillingen som partisekretær.

I stillingsopslaget skriver Siumut, at arbejdet blandt andet indebærer at inddrage lokalafdelinger i arbejdet, forberede ordinære samlinger og styrke partiets omtale i medierne.

Dem, der skulle være interesseret i at søge stillingen skal tage højde for, at partiet ønsker kvaliteter som kendskab til strategiarbejde, erfaring indenfor økonomistyring, gode kundskaber i grønlandsk og erfaring indenfor ledelse i en virksomhed.

Du kan læse mere i stillingsopslaget, som er på grønlandsk, her.

Tid til ny partisekretær

Formanden for Siumut, Erik Jensen oplyser til Sermitsiaq.AG, at partiet først nu har tid til at søge en partisekretær efter Miki Jensens afgang. Blandt andet har den ordinær generalsamling og valg til Inatsisartut og kommunerne fyldt meget i partiets arbejde.

Partiets seneste partisekretær, Miki Jensen, stoppede i midten af januar med begrundelsen om, at ville have mere tid til sin familie.

Siden har partikonsulent Jenseeraq Poulsen stået som konstitueret partisekretær. Jenseeraq Poulsen oplyser til Sermitsiaq.AG, at det seneste halve år har været travlt og godt, men at han endnu ikke har overvejet om han vil søge sin stilling som partisekretær.