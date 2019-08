Siumut-oprører har fortsat ingen tillid til Kim Kielsen

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 29. august 2019 - 14:24

Anders Olsen, der er talsmand for de syv Siumut-medlemmer, der erklærede deres mistillid til partiets formand, Kim Kielsen, siger til Sermitsiaq.AG, at han fortsat ikke har tillid til formanden.

- Det er ikke nemt at genoprette tilliden, når man har mistet tilliden, forklarer han.

Han ser det ikke som et nederlag, at et stort flertal af lokalafdelinger har givet sin opbakning til formanden.

- Lokalafdelingerne deler jo gruppens ønske om en mere synlig og kompromissøgende leder, understreger Anders Olsen.

Han ser frem til, at gruppen af “oprørere” skal have et dialogmøde med Siumuts hovedbestyrelse. Et møde som skal holdes før Efterårssamlingen går i gang den 20. september.

- Jeg vil ikke afsløre detaljer om, hvilke mulige kompromisser og samarbejdsmuligheder mødet med hovedbestyrelsen kan ende med, siger han.

Ingen yderligere kommentar

Han oplyser, at gruppen kun har drøftet lokalafdelingernes høringssvar til hovedbestyrelsen.

Gruppen har derfor ikke taget stilling til den seneste udmelding fra Kim Kielsen, hvor formanden for Siumut, Kim Kielsen, afslører, at han overvejer at genopstille som formand til Siumuts næste generalforsamling næste sommer.