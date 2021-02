Siumut kan stille op til alle kommunevalg

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 24. februar 2021 - 18:30

Valgnævnet har godkendt Siumuts indlevering af kandidatlister trods, at de ikke blev afleveret rettidigt i to kommuner.

Siumuts hovedkontor har sendt lister med kandidater der skal opstilles til kommunalvalget i Kommune Kujalleq og Kommune Qeqertalik til Kommuneqarfik Sermersooq og ikke til de rette kommuner. Men partiet bliver alligevel godkendt til at opstille alle sine kandidater i rettelandets fem kommuner. Det har Valgnævnet besluttet i dag efter længere tids møde.

Det oplyser Valgnævnet i en pressemeddelelse.

- Valgnævnet finder, at der er tale om en meget beklagelig fejl. Valgnævnet finder samtidig, at fejlen ikke er så graverende, at den i sig selv kan begrunde en afvisning af indleveringen af Siumuts partilisteanmeldelser til valgkredsene Kommune Kujalleq og Kommune Qeqertalik. Valgnævnet finder på den baggrund, at indleveringen er at betragte som gyldig, lyder det fra Valgnævnet.

Listerne er sendt til Kommuneqarfik Sermersooq før fristen, men er ikke sendt til de relevante kommuner.

En ups’er

Fejlen om at Siumut har sendt alle sine opstillingslister til samme kommune, altså Kommuneqarfik Sermersooq, kom frem i dag. Fristen for indlevering af opstillingslister er onsdag den 23. februar klokken 12.00, og to kommuner nåede ikke at modtage opstillingskandidater fra Siumut rettidigt. Kommunerne er Kommune Qeqertalik og Kommune Kujalleq.

Det fik Valgnævnet til at blive hasteindkaldt til et møde for at drøfte hvorvidt, Siumut kan få en dispensation i de nævnte kommuner.

Men for at undgå lignende situationer opfordrer Valgnævnet nu samtlige partier.

- Valgnævnet opfordrer samtidig kraftigt til, at alle partier er mere agtpågivende, når det gælder så afgørende frister som anmeldelse af kandidater til et valg. Det bør sikres, at de korrekte anmeldelsesblanketter er fyldestgørende udfyldt, og at det de afleveres i god tid inden den frist, som er gældende for det enkelte valg, opfordrer Valgnævnet.