Siumut i Qeqertalik er imod planer om nationalpark

Nukappiaaluk Hansen Torsdag, 02. juni 2022 - 11:03

Borgmestrene i Kommune Qeqertalik og Qeqqata Kommunia er på rundtur i kommunerne for at holde borgermøder om en ny nationalpark i Vestgrønland.

Men planerne møder modstand fra Siumut i Kommune Qeqertalik, der agter at stemme imod forslaget, da det ifølge gruppeformand for Siumuts kommunalbestyrelse i Kommune Qeqertalik, Aqqa Samuelsen, vil ramme fangstområderne, hvis nationalparken bliver en realitet.

Ane Hansen og Malik Berthelsen har ellers understreget, at fangstområder i den kommende nationalpark skal opretholdes, ligesom den traditionelle jagt ikke skal begrænses. Men trods den udmelding er Siumut i Kommune Qeqertalik stadig imod.

Kan skabe for meget bureaukrati

- Der er allerede nationalpark i Østgrønland, hvor der er specifikke regler omkring fangst, hvor der er især blevet stramninger, hvis man gerne vil overnatte med telt i naturen. Vi frygter, at det vil skabe stort bureaukrati, som vi ikke vil være med til, siger Aqqa Samuelsen, til Sermitsiaq.AG.

Partiet frygter således, at turisterne vil blive tilgodeset i stedet for fangerne.

- Det er som om, at det er for turisternes skyld, at der etableres nationalpark. Selv om udmeldingen om, at fangstområderne vil opretholdes, er vi ikke tvivl om, andre lande til at have indflydelse på området. Det vil vi ikke have, hvis det sker, da det er vores område, mener han.

Hvordan andre lande skulle få indflydelse melder Aqqa Samuelsen ikke noget om.

Vil ikke ændre mening

Han er dog glad for, at der vil holdes borgermøder, hvor fangerne, fritidsjægerne og fiskerne får lov til at komme med deres mening.

- Vi vil dog ikke ændre vores mening, agt vi er imod, selv om fangstområderne vil opretholdes. Alles meninger bør høres, og ser frem til borgermøderne, lyder det fra Aqqa Samuelsen.