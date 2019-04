Sisorarfiit får afslag til ny pistemaskine

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 12. april 2019 - 12:10

Nuuk Lokaludvalg anerkender, at der er behov for en ny pistemaskine og vigtigheden af, at man i Nuuk kan tilbyde både alpin- og langrendsløjper af god kvalitet.

- Økonomiudvalget har d. 13. december 2018 godkendt, at Lokaludvalgets overordnede puljemidler for 2019 fordeles over 6 overordnede kategorier, således at midlerne anvendes så bredt som muligt og til gavn for flest mulige borgere i alle aldersgrupper. Lokaludvalget her dermed ikke mulighed for at tildele størstedelen af deres samlede årlige budget til et enkelt formål, lyder beslutningen fra lokaludvalget, der havde møde den 9. april.

LÆS OGSÅ: Lokaludvalg kan redde skiliften

Nuuk Lokaludvalg anbefaler, at Sisorarfiit tager en dialog med kommunen for at finde en løsning på problemet.