Lokaludvalg kan redde skiliften

Fredag, 05. april 2019 - 17:26

Der er rift om at få bevilget penge fra Lokaludvalg Nuuk, der på næste møde den 9. april blandt andet skal forholde sig til en ansøgning fra skiliften Sisorarfiit, der beder om et beløb på godt 2,7 millioner kroner til en pistemaskine, der kan erstatte to ældre, der stammer helt tilbage fra 1992 og 1997.

Har pengene

Nuuk Lokaludvalg har pengene, men spørgsmålet er, om den har viljen til at uddele så stort et beløb til et enkelt formål.

Dags dato har Nuuk Lokaludvalg godt 3,8 millioner kroner til rådighed, som den kan uddele til alle mulige formål.

I år har den eksempelvis bevilget over 110.000 kroner til sneskulpturfestivallen. Det absolut højeste beløb i år, idet seks ansøgere har fået penge sammenlagt knap 150.000 kroner af de midler, der er til rådighed i år.

Syv ansøgninger på i alt 3,6 mio. kr.

På mødet den 9. april skal udvalget behandle i alt syv ansøgninger, hvor der sammenlagt bliver bedt om 3,6 millioner kroner i støtte.