SISA om ustabile markeder: Det er ikke rart at se på

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 01. marts 2022 - 09:44

Mens 2021 var noget nær et rekordår for pensionskassen SISA, så er 2022 kommet rigtig skidt igang.

Flere aktiemarkeder har været faldende siden årsskiftet, og sidste uges dramatiske udvikling, hvor Rusland påbegyndte en decideret invasion af Ukraine, har forårsaget stor uro på de finansielle markeder.

SISA's direktør fortæller, at selskabet er ramt af uroen:

- Renten er stigende, og det var den også før krigen brød ud i Ukraine, men det betyder, at værdien af obligationer falder. Der, hvor det er gået rigtig stærkt, er med hensyn til aktierne de seneste dage. De er faldet over hele verden, siger Søren Schock Petersen, direktør i SISA, og fortsætter:

- Noget er forduftet

- Vi kom jo ud af 2021 med det næstbedste afkast nogensinde, hvor vores medlemmer tilsammen fik 670 millioner kroner tilskrevet opsparingerne. Der må vi være ærlige at sige, at noget af det er forduftet i den her uge, siger han.

Ifølge direktøren er omkring halvdelen af det store afkast fra 2021 blevet sat til i løbet af de første måneder af 2022.

Direktøren siger, at pensionsselskabets strategi er at undgå at handle i panik på nuværende tidspunkt. Historien viser nemlig, at markederne vil rette sig efter et udbrud af krig. Det er et spørgsmål om tid:

Vil have is i maven

- Pension er langsigtet, så det, der sker nu, er ikke så behageligt at se på, men det er et spørgsmål om at forholde sig i ro og i have is i maven.

- Der har været analyser ude i forhold til, hvor hurtigt markederne vender tilbage. Det kan være et spørgsmål om dage, men der kan også gå år. Men markederne kommer tilbage det har de altid gjort, siger Søren Schock Petersen.

I Danmark har flere pensionsselskaber meldt ud, at de vil sælge ud af russiske investeringer. Det er dog ikke aktuelt for SISA, da selskabet kun er marginalt involveret i det russiske marked.

Stigninger hen over weekenden

Selskabet vil i det hele taget forsøge at komme igennem krisen ved at holde fast.

Spørgsmål: Har I taget nogle strategiske eller taktiske beslutninger for at håndtere situationen?

- Svaret er faktisk helt overordnet nej, for i de her tider skal man være meget påpasselig med at blive grebet af panik. Så risikerer man at sælge til lave kurser, og når man så skal ind i markedet igen, kan kurserne være steget.

- Jeg har kigget lidt på tallene, og jeg kan sige, at fra fredag til mandag er kurserne steget næsten to procent, så hvis vi havde solgt fredag, havde vi stået og manglet to procent i dag.

- Kunderne kan sove roligt

Hvad vil du sige til pensionsopsparerne, der måske er bekymrede i denne situation?

- Jeg kan sige, at jeg er ret sikker på, at de tab, som vi oplever nu, som er på baggrund af store gevinster i 2021 - dem skal vi nok indhente igen. Som pensionsopsparer i SISA, kan man sove ganske roligt, siger direktøren.

Hvis man er kunde i SISA, kan man på SISA.gl gå ind og følge afkastet på sin pensionsordning under punktet Min Pension.