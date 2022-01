SISA Pension fordobler afkast

Thomas Munk Veirum Fredag, 28. januar 2022 - 08:52

Det betydelige afkast er medvirkende til, at medlemmernes opsparing i SISA Pension nu har rundet fem milliarder kroner, oplyser direktør Søren Schock Petersen.

SISA Pension har haft et rigtig godt 2021, når det angår pensionsselskabets investeringer. Afkastet er mere end dobbelt så stort som for 2020, oplyser SISA på sin hjemmeside.

Selskabet kører med to puljer af investeringer, som hedder Vækst og Stabil. I Vækst består puljen af omkring 60 procent aktier. Aktiebeholdningen er skruet ned til omkring 20 procent i Stabil-puljen.

Afkastet på de to puljer fremgår af denne tabel:

SISA Pension

Ifølge SISA Pension vil en opsparing være placeret i Vækst indtil medlemmet er 59 år. Når medlemmet fylder 60 år flyttes opsparingen gradvist fra Vækst til Stabil frem til medlemmet bliver 70 år.

Om SISA Pension SISA har ca. 41.000 medlemmer, hvoraf 20.000 er aktivt betalende. SISA modtager godt 300 millioner kr. i pensionsbidrag om året og forvalter en pensionsformue på 5 milliarder kroner. SISA blev etableret i 1999 som pensionskasse for medarbejdere ansat på fagforbundet SIK’s overenskomst, men i dag tilbydes pensionsordninger indenfor alle fagområder og til alle typer virksomheder. Kilde: SISA Pension

- Denne kombination af de to grundporteføljer betyder, at investeringsstrategien afhænger af ens alder. Set over et helt opsparingsforløb er det muligt at investere en større del af opsparingen i aktier, der har en større investeringsrisiko, men med mulighed for et højere afkast. Når man nærmer dig pensionsalderen sænkes risikoen, skriver SISA Pension på sin hjemmeside.

SISA Pension har fokus på investeringer i Grønland og har siden marts 2019 haft et investeringssamarbejde med Vækstfonden og Greenland Venture, der skal sikre kapital til grønlandske virksomheder.