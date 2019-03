Simon Simonsen stopper i Inatsisartut

Nukappiaaluk Hansen Torsdag, 28. marts 2019 - 11:56

Inatsisartut-medlem Simon Simonsen har valgt at forlade Inatsisartut.

- Det er mit eget valg. Sidste år blev jeg ramt af stress, og jeg vil lytte til mig selv. Det var en hård periode. Derfor er det bedst for mig og min familie, at jeg stopper, siger Simon Simonsen til Sermitsiaq.AG.

Ved den seneste Inatsisartut-valg fik Simon Simonsen 318 personlige stemmer, og derefter blev han naalakkersuisoq for boliger og infrastruktur. Men i november sidste år stoppede han på posten, efter han blev ramt af stress.

- Jeg har tænkt på at stoppe i lang tid, men ville først se, hvordan jeg ville have det, når Inatsisartuts forårsmøde startede. Men jeg har mærket, at det ikke vil være godt for mig, hvis jeg fortsatte, derfor har jeg talt med mine partifæller om det, og besluttede derefter at stoppe som medlem, lyder det fra Simon Simonsen.

Men han stopper ikke med politik forløbigt, da han fortsætter som medlem af kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq.

Dermed er to medlemmer af Inatsisartut stoppet i løbet af det seneste år. Sara Olsvig valgte i oktober at stoppe som politiker.