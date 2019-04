Sikuki: Slut med forhøjet bestyrelseshonorar

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 26. april 2019 - 09:43

I forbindelse med anlæggelsen af den nye havn i Nuuk har bestyrelsen fået hævet deres honorarsats på grund af den øgede arbejdsbyrde, der var forbundet med dengang Grønlands største infrastrukturprojekt: anlæggelsen af den nye atlanthavn.

Det forhøjede bestyrelseshonorar blev på sidste års generalforsamling droppet, men i sommeren 2018 blev der gennemført en ekstraordinær generalforsamling, hvor Selvstyret accepterede at forhøje bestyrelseshonoraret. Den beslutning skabte politisk røre, anført af Partii Naleraq-politikeren Pele Broberg.

Overstået på få sekunder

På gårsdagens generalforsamling blev punktet om bestyrelseshonorar klaret på få sekunder med følgende ord, da dirigenten spurgte ejeren, som var repræsenteret ved Lars Balslev fra Bestyrelsessekretariatet i Formandens Departement:

-Bestyrelseshonoraret skal følge retningslinjerne.

Det var selskabets første hele regnskabsår, hvor alle havnearealerne har været i brug efter færdiggørelsen af containerterminalen på Qeqertanut.

Overskud på knap 6 mio. kr.

Resultatet endte på 5,9 millioner kroner efter skat, hvilket også var forventningen.

-Sikuki har siden overtagelsen af havneanlæg i Nuuk i 2016 arbejdet med forskellige nødvendige renoveringsopgaver og sikkerhedstiltag. I 2018 har Sikuki iværksat et decideret vedligeholdelsesprogram, der over en årrække skal sikre en forbedret vedligeholdelsesstandard for alle havneanlæg i Nuuk, oplyste bestyrelsesformanden Lars Karlsson i sin formandsberetning.

Han konstaterede desuden, at arealerne i det gamle havneområde nu er centrum for fiskeri og turisme, ligesom der er frigjort arealer, der udlejes til virksomheder med behov for plads til oplagring.

Stor omsætningsstigning

Sikuki Nuuk Harbour har valgt ikke at følge Selvstyrets retningslinjer vedrørende god selskabsledelse, idet man ikke oplyser om direktionens løn- og ansættelsesforhold. Her gentager man i lighed med sidste års regnskab, at der ingen bonusaftaler er tilknyttet direktionens ansættelse og at aflønning og øvrige ansættelsesforhold ”er i tråd med markedet”.

Årets overskud blev lagt oveni egenkapitalen, der således er oppe på 109,5 millioner kroner. Nettoomsætningen steg i øvrigt med knap 25 procent fra 43,3 millioner kroner i 2017 til 53 millioner kroner i 2018. Samtlige bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt.