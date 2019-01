Havnebestyrelse scorer 525.000 kroner

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 21. januar 2019 - 14:00

Bestyrelsen i Sikuki Nuuk Harbour mistede på den ordinære generalforsamling tilbage i april honorarer for sammenlagt 525.000 kroner. Nu viser det sig, at bestyrelsen igen har fået, hvad de mistede, fremgår det af Naalakkersuisuts oversigt over bestyrelseshonorarer.

Ekstraordinær forhøjelse

I forbindelse med anlæggelsen af den nye havn i Nuuk havde Sikuki-bestyrelsen igennem tre år modtaget et forhøjet honorar på grund af den øgede arbejdsbyrde, der var forbundet med det store anlægsprojekt.

Tilbage i april lød forklaringen på honorarnedsættelsen, at den allerede var varslet over for bestyrelsen året før, og nedsættelsen skyldes, at arbejdsbyrden var mindsket, fordi havneudvidelsen var færdig, og selskabet var tilbage i normal gænge.

Broberg savner begrundelse

Det har undret Partii Naleraq-politikeren Pele Broberg, at bestyrelseshonorarerne i havneselskabet åbenbart er blevet hævet igen, og han savner en begrundelse.

- Der må have været en ekstraordinær generalforsamling, siden den (formandshonoraret, red.) er blevet hævet til 350.000 kroner, men vi kan ikke finde et referat af generalforsamlingen, skriver Pele Broberg i en pressemeddelelse.

Han undrer sig over størrelsen af bestyrelseshonoraret.

- Hvordan kan Naalakkersuisut igen tilsidesætte deres honorarpolitik, og dermed forhøje bestyrelseshonoraret så meget for et selskab som kun omsætter 43,3 millioner kroner (2017). KNI A/S som omsætter 2428 millioner kroner (2017/18) som er spredt over hele kysten modtager selvsamme bestyrelseshonorar, lyder det undrende fra Pele Broberg.

Voldgiftssag

Havneselskabet har et enkelt udestående i forbindelse med etableringen af den nye havn: En voldgiftssag med Per Aarsleff Grønland, der har fremsat krav om tidsfristforlængelse og ekstrabetaling for arbejdet med anlæggelsen af den nye havn.

Sikuki Nuuk Harbour afviser kravet og sagen forventes afgjort i en voldsgift.

Om denne sag er så tung at danse med for bestyrelsen og derfor begrunder et højere bestyrelseshonorar, har Sermitsiaq.AG ikke kunnet få bekræftet som forklaring.

Så meget får bestyrelsen

Formanden for havnebestyrelsen fik siden den ordinære generalforsamling hævet honoraret fra 150.000 til 350.000 kroner. Næstformanden fra 75.000 kroner til 175.000 kroner og de tre menige medlemmer steg fra 50.000 til 125.000 kroner. Sammenlagt en forhøjelse på 525.000 kroner.