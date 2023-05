Sikuki lander pænt overskud - Naalakkersuisut skifter ud i bestyrelsen

Thomas Munk Veirum Mandag, 29. maj 2023 - 08:16

Sikuki Nuuk Harbour driver havnen i Nuuk, hvor der er brugerbetaling. Selskabet kom ud af 2022 med et overskud på 17,3 millioner kroner før skat. I 2021 var resultatet et overskud på 16,2 millioner kroner før skat, og bestyrelsen betegner resultatet som tilfredsstillende.

Resultatet blev præsenteret på selskabets generalforsamling fredag, og overskuddet fra årsregnskabet vil blive konsolideret i selskabets egenkapital, med henblik på at styrke realisering af fremtidige investeringer, skriver Sikuki i en pressemeddelelse.

Sikuki Nuuk Harbour A/S havde 960 anløb i 2022 mod 910 anløb i 2021. Trawlere og forsyningsskibene er de største brugere af havnen.

Ømsætning øget

Tabellen nedenfor viser de senere års nøgletal, hvor det også fremgår, at omsætningen er øget med cirka tre mio. kr. Artiklen fortsætter under tabellen.

Formandens Departement

Obs: Det fremgik tidligere af tabellen, at Sikuki havde seks medarbejdere i 2022. Det korrekte antal medarbejdere er 9 ved udgangen af 2022, oplyser Sikuki.

Sikuki skriver, at ud over at dække omkostninger til drift, vedligehold og genopretning af vedligeholdelsesefterslæb er brugerbetalingen med til at konsolidere selskabet med henblik på at skabe grundlag for investeringer i kommende havneudvidelser og forbedringer.

To nye bestyrelsesmedlemmer

På generalforsamlingen blev der sagt velkommen til to nye betyrelsesmedlemmer i form af Marie-Louise Frederiksen og Thomas Bendtsen. Thomas Bendtsen har tidligere været direktør for Rønne Havn, og er i dag direktør for Packmont Logistics.

Marie-Louise Frederiksen er selvstændig advokat i Nuuk. De to afløser Haukur Oskarsson og Ivalu Kleist, og bestyrelsesformand Steen Montgomery-Andersen rettede en stor tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer under generalforsamlingen.

Arbejder på udvidelse

Sikuki oplyser videre, at selskabet i et samarbejde med COWI er i gang med indledende undersøgelser vedrørende en havneudvidelse på Qeqertaq Avalleq (Fyrø).

- De indledende undersøgelser skal tilvejebringe et gennembearbejdet beslutningsgrundlag for

etablering af en Trawlerterminal i forlængelse af Containerterminalen, således at støj og transport af containere gennem byen kan reduceres og således at den gamle havn kan imødekomme et øget antal krydstogtanløb. Denne beslutning forventer vi kan træffes af bestyrelsen og ejeren af selskabet i løbet af 2023, udtaler John Rasmussen, administrerende direktør.