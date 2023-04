Kangerlussuaq havn overdrages til Sikuki

Redaktionen Fredag, 28. april 2023 - 16:46

Som led i omdannelsen fra nettostyret virksomhed til aktieselskab, skal Mittarfeqarfiit fokusere på sine kerneopgaver. Det betyder, at Mittarfeqarfiit ikke længere skal fungere som myndighed for havnen i Kangerlussuaq. Det oplyser Naalakkersuisut i en pressemeddelelse.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Departementet for Boliger og Infrastruktur har i stedet samarbejdet med havneselskabet Sikuki Nuuk Harbour A/S om en hensigtsmæssig overdragelse af havnemyndighedsopgaven i Kangerlussuaq, og vil i nærmeste fremtid kunne oplyse yderligere om de kommende vilkår for havnen.

Brugerbetaling for krydstogtindustrien

Sikuki har erfaring med at samarbejde med krydstogtindustrien, og har indgående kendskab til krydstogtindustriens behov. Sikuki har derudover erfaring med at implementere brugerbetaling for krydstogtindustrien.

Læs hele artiklen i seneste udgave af Sermitsiaq her: