SIK: Nej til brugerbetaling på sundhed

redaktionen Onsdag, 25. september 2019 - 17:07

- Lad være med at indføre brugerbetaling på sundhed.

Det siger lønmodtagerorganisartionens formand Jess G. Berthelsen, efter fungerende formand for Demokraterne, Nivi Olsen, foreslog brugerbetaling for visse sundhedsydelser under åbningsdebatten i Inatsisartut mandag.

- I Danmark er der eksempelvis delvis brugerbetaling på eksempelvis medicin og tandpleje, understregede Nivi Olsen i sin tale.

Børnene vil blive ramt

Jess G. Berthelsen siger, at der er ingen grund til at afskaffe et system, der sikrer lige behandling på sundhedsområdet.

- Tværtimod bør systemet udvikles og forbedres, fremhæver han.

SIK-formanden påpeger, at hvis brugerbetaling indføres som en måde at styre udgifterne på, er der stor risiko for, at den hurtigt bliver vidtgående – og ofrene bliver de økonomisk svage i samfundet og deres børn.

- Og så kan man tilføje, at den umiddelbart vil give yderligere grobund til tendenser, hvor folk søger til den del af rigsfællesskabet, som klart har en stærkere økonomi, siger han i pressemeddelelsen.

Sundhedskommission

Demokraterne foreslog således at der skal nedsættes en Sundhedskommission, der skal pege på, ”hvilke områder vi med fordel kan prioritere og hvilke områder, hvor vi med fordel kunne indføre delvis brugerbetaling”. Her hilser lønmodtagerorganisationen forslaget velkommen.

- Men lad være med at pille ved de gratis sundhedsydelser. Brugerbetaling kan kun give dårligere sundhed for ressourcesvage borgere – og så bliver det nok alligevel dyrere for samfundet på længere sigt, lyder det fra Jess G. Berthelsen.