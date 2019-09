Demokraterne: Brugerbetaling på sundhed

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 23. september 2019 - 14:53

Det nytter ikke noget at hælde flere og flere penge i Sundhedsvæsenet, mener Demokraternes fungerend formand Nivi Olsen under åbningsdebatten i Inatsisartut. Derfor foreslår partiet, at der skal nedsættes en Sundhedskommission, der skal pege på, ”hvilke områder vi med fordel kan prioritere og hvilke områder, hvor vi med fordel kunne indføre delvis brugerbetaling”.

- I Danmark er der eksempelvis delvis brugerbetaling på eksempelvis medicin og tandpleje, understregede Nivi Olsen i sin tale.

Hun lagde vægt på, at læger og sygeplejersker i højere grad skal prioritere patientkontakten og i mindre grad skal prioritere deres administrative opgaver.

Svær balance

- Det er en svær balance, men det nytter ikke noget, at vi blot hælder flere og flere penge i Sundhedsvæsenet. Vi skal have langt mere fokus på, at pengene også bliver brugt rigtigt, sagde hun.

Demokraterne mener, at man bør sikre, at der er et sundhedsmæssigt modtageapparat i topklasse, som kan tage imod de syge.

- Sådan er det desværre ikke i dag, hvor vi i den grad mangler sengepladser til de alvorligt syge. Det betyder desværre, at mange pårørende oplever et dårligt og uværdigt patientforløb for deres kære. Det er vi nødt til at gøre bedre, fastslog Nivi Olsen, der via finanslovsforhandlinger her i efteråret håber på, at man kan finde penge til at nedsætte en Sundhedskommission.