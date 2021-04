SIK-formand: SQAPK har nået et lavpunkt

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 23. april 2021 - 11:49

SQAPK’s påstand om, at KNAPK arbejder for de store trawlervirksomheder har fået SIK’s formand til tasterne, der mener, at SQAPK har nået et lavpunkt.

- Sådan oplever jeg det ikke. Tværtimod oplever jeg, at KNAPK arbejder for, at deres medlemmer også kan fiske om 30 år, fastslår SIK-formanden Jess G. Berthelsen i en pressemeddelelse.

Fiskerikommissionens arbejde er ved at nærme sig en afslutning, og der er store interesser på spil i forhold til, hvilke anbefalinger kommissionen vil nå frem til, og det har fået interesseorganisationerne til tasterne.

Tavshedspligt

Jess G. Berthelsen henviser – med adresse til SQAPK - til, at man som medlem af Fiskerikommissionen har underskrevet en erklæring om tavshedspligt.

SIK-formanden konstaterer, at der gives mange hellefisklicencer i utide, hvilket får SIK-medlemmer til at skifte landbaserede erhverv ud med et arbejde som jollefisker.

- Lad fiskerne, som arbejder seriøst med fiskeri, fiske. Og lad os som arbejder til lands bearbejde deres indhandling, understreger Jess G. Berthelsen.

Overfiskeri

Han fastslår, at SIK og KNAPK har et godt samarbejde.

- For eksempel, hvis kvoten sænkes i kysten bliver arbejderne på land også ramt, da bearbejdningen dermed også bliver mindre. Men det kan SIK godt leve med set over en længere periode, fordi vi ønsker, at også vores efterkommere skal have noget at lave i dette land, skriver Jess G. Berthelsen og tilføjer:

- Vi skal jo huske på, at næsten alle os lever af fiskeriet, men hvis overfiskeriet blive ved med at foregå, så bliver vi alle sammen ramt af noget, som vi får svært ved at rette op på.

Læs også: SQAPK til KNAPK: Stop med at arbejde for store selskaber