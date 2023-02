Sigtet tilbageholdes 28 dage - kære til landsretten

Merete Lindstrøm Fredag, 24. februar 2023 - 09:35

Torsdag har Sermersooq Kredsret besluttet at tilbageholde en mand i 28 dage, efter han er blevet fremstillet i grundlovsforhør.

Manden blev anholdt onsdag i Nuuk og er nu sigtet for tre forhold.

Den cirka 30-årige mand, er sigtet for i september sidste år at have begået vold mod en kvinde i Ilulissat, ved at slå hende gentagne gange i hovedet med det resultat, at hun mistede bevidstheden.

Har kæret afgørelsen om tilbageholdelse

De to andre forhold, som manden er sigtet for, skulle være fundet sted i Nuuk denne uge.

Manden er sigtet for at have hentet samme kvinde som det tidligere voldsforhold omhandler på hendes arbejdsplads i Nuuk og have tvunget hende med til en adresse i Nuussuaq.

Her skal han ifølge anklagemyndigheden have tilbageholdt kvinden i omkring to timer, hvor han har tvunget hende til samleje ved hjælp af trusler om vold.

Manden nægter sig skyldig i alle anklager.

Nu skal landsretten tage stilling til afgørelsen om at tilbageholde manden i 28 dage.