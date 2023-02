Mand sigtet for frihedsberøvelse og voldtægt i Nuuk

Merete Lindstrøm Torsdag, 23. februar 2023 - 13:54

Torsdag er en mand på omkring 30 år blevet fremstillet i grundlovsforhør i retten i Nuuk og sigtet for tre forhold. Manden er blevet anholdt af politiet onsdag lige over middag.

De tre sigtelser Krimminalloven § 88 Vold: For vold dømmes den, som forsætligt beskadiger eller krænker en andens legeme. Det samme gælder den, som uagtsomt tilføjer en anden betydelig skade på legeme eller helbred. §77 stk. 1 Voldtægt: For voldtægt dømmes den, som 1) ved vold eller trussel om vold tiltvinger sig samleje eller anden kønslig omgang. §92 Frihedsberøvelse: For frihedsberøvelse dømmes den, som forsætligt berøver en anden friheden.

To af forholdende er i forbindelse med en hændelse, der har fundet sted i Nuuk 20. februar altså mandag denne uge, hvor manden er sigtet for at have frihedsberøvet og voldtaget en kvinde.

Anklageskriftet lyder, at han har hentet kvinden fra hendes arbejdsplads i Nuuk og tvunget hende til en adresse i Nuussuaq, hvor han har tilbageholdt hende i omkring to timer og voldtaget hende, ved hjælp af tvang og trusler om vold.

Navneforbud og lukkede døre

Den tredje sigtelse er for en voldsepisode i september sidste år, hvor manden er tiltalt for at have slået den samme kvinde i hovedet flere gange udenfor et værtshus i Ilulissat, så kvinden har mistet bevidstheden.

Dommeren har på opfordring fra anklageren valgt at nedlægge navneforbud og lukke dørene ved retsmødet.

Sermitsiaq.AG ved derfor ikke, hvordan den sigtede stiller sig overfor anklagerne, eller om retten har valgt at tilbageholde ham.