Sidste skib forlader Aalborg til sommer

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 08. marts 2022 - 14:29

Det bliver besætningen på Tukuma Arctica, der bliver de sidste, som vinker farvel til Grønlandshavnen i Aalborg den 22. juni 2022.

Royal Arctic Lines omlægning af rederiets sejladsmønster betyder nemlig, at rederiet herefter kun vil anløbe én havn i Danmark, nemlig Århus.

Det skriver rederiet på sin hjemmeside.

Royal Arctic Line meldte i 2017, at rederiet i fremtiden vil flytte anløbshavn til Århus for at sikre bedre forbindelser til resten af verdens logistiknetværk.

- Som rederi der betjener det grønlandske samfund er det vores pligt at udvikle og fremtidssikre Grønlands muligheder for at handle effektivt med resten af verden, skriver Royal Arctic Line.

- Flere og flere forbundne anløbshavne giver vores kunder flere muligheder for at handle, og det giver de handlende mulighed for at benytte sig af et større udbud af operatører.

50 års forbindelse klippes

Royal Arctic Line har siden 1972 anløbet Aalborg havn.

RAL har sammen med Port of Aalborg forberedt sig på udløb af basishavnsaftalen, og rederiet har i forbindelse med omlægningen afskediget cirka 80 medarbejdere i Grønlandshavnen i Aalborg efter forhandlinger.

RAL forventer at melde omkring fremtidige ind- og udleveringssted inden marts slutter.