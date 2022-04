Et sidste ord fra Paviasen: Afviser kritik af økonomiske beregninger

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 05. april 2022 - 07:50

Fremtiden for Kangerlussuaq er ikke usikker, og der er ikke de store chancer for, at brugen af lufthavnen vil påvirke de samfundsøkonomiske gevinster eller tab på de nye lufthavne i Nuuk og Ilulissat, lyder det fra naalakkersuisoq for infrastruktur, Mariane Paviasen (IA).

Udmeldingen kommer efter, at økonom Birger Poppel har kritiseret en ny beregning på samfundet gevinster og tab ved opførelsen af de to nye atlantlufthavne. Poppel mener blandt andet, at der i princippet kan ske det, at Kangerlussuaq fortsat vil kunne tage imod atlanttrafik, hvis der eksempelvis er dårligt vejr i Nuuk.

Det vil påvirke den samfundsøkonomiske beregning på to måder, vurderer Poppel. Dels vil de store gevinster, som beregningen arbejder med, i sparet rejsetid blive mindre, og dels vil Selvstyrets udgift til at drive Kangerlussuaq blive større.

Men det er naalakkersuisoq for infrastruktur Mariane Paviasen (IA) langt fra enig i:

Køber den ikke

- Forudsætningen om, at Kangerlussuaq skal bruges som alternativ, køber jeg ikke. Air Greenland har jo vurderet, at det ikke vil betyde noget mærkbart for regulariteten i udenrigstrafikken i den kommende trafikstruktur, hvorvidt Kangerlussuaq er åben eller ej.

- Det er væsentligt at pointere, at det ikke er givent, hvor operatørerne vil lande. Den nye lufthavn i Ilulissat får eksempelvis en regularitet, som næsten er på linje med Kangerlussuaq. Alternativt kan man altid vende om til København eller Island, ligesom der er mulighed for i dag, udtaler hun i et skriftligt svar til Sermitsiaq.AG i sidste uge.

Ifølge Sermitsiaq.AG's oplysninger vil Mariane Paviasen træde ud af Naalakkersuisut, når der senere i dag skal vælges et nyt Naalakkersuisut efter dannelsen af en ny koalition mellem Inuit Ataqatigiit og Siumut.

- Er ikke herre over aktivitetsniveau

Desuden mener Mariane Paviasen, at fremtiden er så godt som klarlagt for Kangerlussuaq. Der skal være en 2.500 meter bane, og så er det op til erhvervslivet at udvikle destinationen, lyder det:

- Jeg mener, at principaftalen med Forsvaret om en fremtidig 2500 meter lufthavn er meget tydelig, så jeg har svært ved at se, hvorfor der fortsat hersker usikkerhed om lufthavnens fremtid, og fortsætter:

- Naalakkersuisut er ikke herre over det kommende aktivitetsniveau. Det er jo op til erhvervslivet at sikre, at Kangerlussuaq nu udvikles som destination, fremfor at være trafikknudepunkt i fremtiden.

Ønsker det bedste

Spørgsmål: Hvad ønsker du som Naalakkersuisoq for infrastruktur, at der skal ske med Kangerlussuaq, når den nye atlantlufthavn i Nuuk åbner?

- Jeg ønsker det bedste for Kangerlussuaq, og jeg mener, at det er imponerende, hvordan Qeqqata Kommunia har formået at udvikle turismen. Derudover så arbejder Naalakkersuisut efter den aftale, der er indgået med Forsvaret, som sikrer, at Kangerlussuaq fremover driftes som civil og militær lufthavn af Mittarfeqarfiit, udtaler Mariane Paviasen.