Det sidste nye politifartøj har fået sit navn

Merete Lindstrøm Tirsdag, 28. juni 2022 - 13:43

Sisimiuts Politidistrikts har fået en ny forbundsfælle. Ilik/forbundsfælle er nemlig navnet på den sidste af politiets nye både som nu er blevet døbt i havnen i Sisimiut.

Det er kontorfuldmægtig Inger Rosbach der har fået æren af at være gudmor, da hun er en uundværlig del af Sisimiut Politidistrikt, derfor var det også hende der kunne overhælde skibet med champagne og ønske det en sikker færd fremover.

Med dåben af Ilik er alle de nye politifartøjer søsat og klar til brug. Fartøjerne har netop været til fælles øvelse i Nuuk, hvor besætningerne blev trænet til dels at bruge de nye funktioner og dels i at bruge de nye fartøjer til eftersøgnings- og redningsaktioner – også kaldet SAR-operationer.

Og selvom der har været til startvanskeligheder, mener politidirektør Bjørn Tegner Bay at

Nu er vi kommet i mål med lang proces, der har stået på over flere år.

- Nu, hvor vi har anvendt fartøjer i en periode, kan vi konkludere, at de til fulde har indfriet vores forventninger. Der har været enkelte ”børnesygdomme”, som man nok må forvente ved prototyper, så som at varmesystemet ikke var kraftigt nok, men jeg er ikke et sekund i tvivl om, at de nye fartøjer er og vil blive en stor gevinst for Grønlands Politi og det grønlandske samfund mange år frem, udtaler direktøren.

Fart er en fordel

Også den lokale politikommissær Karl Jørgen Lennert er optimistisk om bådens indvirkning på de daglige politiopgaver.

Han mener, at fartøjets hastighed kommer til at få stor betydning for politiets arbejde, da man fremover kan komme hurtigere frem til opgaverne, uanset om det er i by, bygd eller til havs.

- Vi glæder os til, at vi med Ilik kan nå hurtigere frem, når borgerne har brug for politiets hjælp. Derudover vil Ilik også gøre det muligt for os i politiet at være oftere tilstede og synlige ude i de omkringliggende byer og bygder, og derved øge borgernes tryghed.”

Ilik afløser politikutteren Sisak lV fra 1998, som forventes at blive solgt senere på året.