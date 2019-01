Politiet vil indkøbe fem nye patruljebåde

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 29. januar 2019 - 11:43

Tre af Grønlands fire politikuttere skal sælges og i stedet vil Grønlands Politi indkøbe fem specialbyggede og hurtiggående patruljebåde.

- Hvilke opgaver sejler vi ud til, har Grønlands Politi spurgt sig selv om.

Hastigheden det vigtigste

Og analysen afslørede, at det allervigtigste var at komme hurtigt frem. Eksempelvis til en båd, der var ved at synke, en underafkølet person eller et skyderi i en bygd.

- Kutterne kan sejle 11 til 12 knob. De nye patruljebåde skal derimod kunne sejle med en hastighed på 40 knob, oplyste politimeter Bjørn Tegner Bay på et pressemøde tirsdag.

Han afviser, at der er tale om en spareøvelse. Investeringen vil løbe op i 25 til 30 millioner kroner. De nuværende kuttere koster årligt 14 millioner kroner i drift og afskrivninger. Den ramme bliver der ikke pillet ved, men endnu er der usikkerhed om, hvordan projektet lander økonomisk.

Patruljebåd til Aasiaat

Hidtil har den nordligste politikutter ligget i Sisimiut. Med to ekstra både vil Aasiaat og Tasiilaq hver få en af de nye patruljebåde. De øvrige byer vil være Sisimiut, Nuuk (hvor politikutteren vil være hjemmehørende) og Qaqortoq.

I løbet af foråret vil politiet sende ordren i udbud til en række værfter og politimesterens håb er, at den første levering vil ske om halvandet år og afsluttet efter godt to år.

- Det er både, der er specialbygget til de politimæssige opgaver. De fire vil være cirka 40 fod, mens en enkelt vil være 25 fod, oplyser politimesteren.

Tasiilaq kræver mindre båd

Den mindste skal bruges i Tasiilaq, hvor det var et krav, at den hurtigt skulle kunne bugseres på land, når stormvejret Piteraq raserede østkysten.

Skroget skal være af aluminium, udstyret med to motorer i adskilte motorrum, og der skal være plads til 12 mand, der skal kunne sidde forsvarligt fastspændt i pilotsæder, lyder nogle af kravene til patruljebådene, der vil blive spækket med redningsudstyr.

Det har været en udfordring at rekruttere det nødvendige mandskab til de nuværende kuttere. Det er politimesterens vurdering, at langt de fleste af de nuværende medarbejdere på kutterne omplaceres til de nye patruljebåde. Medarbejderne er orienteret ligesom fagforeningerne.

Kan ikke udelukke afskedigelser

- Jeg kan imidlertid ikke udelukke, at det vil kunne komme til at gå ud over enkelte. Vi kender af gode grunde endnu ikke Søfartsstyrelsens krav til bemanding på de nye både, oplyser Bjørn Tegner Bay, der hellere vil spille med åbne kort over for befolkningen og medarbejderne, end at smide en bombe kort før leveringen af bådene.

Han afviser, at bådenes beskaffenhed vil forhindre dem i at stævne ud i hårdt vejr.

Kan agere i hårdt vejr

- Vor analyse konkluderede, at de kommende patruljebåde har kunnet operere i samme hårde vejr, som politikutterne har været udsat for, fastslår Bjørn Tegner Bay, der glæder sig over, at man får placeret en patruljebåd i Diskobugten, hvor der traditionelt er behov for flest udrykninger til søs.