Et sidste farvel: Flyver lavt over Nuuk

Et sidste farvel:

Redaktionen Torsdag, 09. marts 2023 - 12:29

Sidste chance for at sige farvel.

Norsaq, der fløj sin sidste ruteflyvning i midten af februar, er som bekendt blevet solgt og skal nu flyve mod USA.

Air Greenland har i den forbindelse besluttet at lade Norsaq flyve lavt over Nuuk på vej til sin nye destination.

Det skriver flyselskabet i et opslag på Facebook.

Følg med i weekenden

Her fremgår det, at hvis du er i Nuuk, og vejret tillader det, så kan du få et glimt af Norsaq i morgen fredag mellem klokken 11.45 - 12.15.

- Det bliver et øjeblik, som vil være værd at huske. Glem ikke at tage billeder og dele dem med os, lyder det videre i opslaget.

Du kan følge med på Air Greenlands Facebook-side i weekenden, hvor de vil fortælle mere om Norsaqs videre skæbne efter at have forladt Grønland.