Sermersooq: Nalaraq rokerer i kommunalbestyrelsen

Onsdag, 24. november 2021 - 11:10

Mens boligsagen raser for fuld styrke i Kommuneqarfik Sermersooq skifter Naleraq sit ene medlem i kommunalbestyrelsen ud.

Det er Emanuel Nûko fra Tasiilaq, der efter valget i april valgte at kaste sig over både Inatsisartut og kommunalbestyrelsen, da han blev valgt ind begge steder. Men det var alligevel en fors tor mundfuld.

Emanuel Nûko fra Tasiilaq havde efter valget besluttet sig for at søge orlov fra kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq for at hellige sig arbejdet i landspolitik. Han var nemlig bekymret over ikke at kunne klare det tunge arbejde i begge hverv på en gang. Men nu har han ombestemt sig.

- Jeg vil arbejde for Naleraq i Inatsisartut, men jeg vil også være medlem af kommunalbestyrelsen. Dette af respekt for mine vælgere, der har valgt mig ind, og efter opfordring fra bestyrelsen i Naleraq Tasiilaq, siger Emanuel Nûko til Sermitsiaq.AG.

Vil fokokuserer på Inatsisartut

Allerede på daværende tidspunkt vidste Nalaraqs politiker dog, at det ville blive en stor opgave.

- Jeg ved af erfaring, at det kræver meget forberedelse at være medlem af Inatsisartut. Og jeg er klar til at påtage mig ansvaret begge steder for at arbejde for samfundet, siger han.

Men nu vil Emanuel Nûko altså fokusere på arbejdet i Inatsisartut hvorfor han har bedt om orlov fra sit hverv som folkevalgt kommunalbestyrelsesmedlem den 22. november. Det betyder at 1. suppleant for Naleraq Finn Karlsen indtræder som kommunalbestyrelsesmedlem hos Kommuneqarfik Sermersooq.