Emanuel Núko får dobbeltmandat

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 22. april 2021 - 16:37

Emanuel Núko fra Tasiilaq havde efter valget besluttet sig for at søge orlov fra kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq for at hellige sig arbejdet i landspolitik. Han var nemlig bekymret over ikke at kunne klare det tunge arbejde i begge hverv på en gang. Men nu har han ombestemt sig.

- Jeg vil arbejde for Naleraq i Inatsisartut, men jeg vil også være medlem af kommunalbestyrelsen. Dette af respekt for mine vælgere, der har valgt mig ind, og efter opfordring fra bestyrelsen i Naleraq Tasiilaq, siger Emanuel Núko til Sermitsiaq.AG.

Han forklarer, at han allerede er vidende om, at der kan være stort pres på dobbeltmandater.

- Jeg ved af erfaring, at det kræver meget forberedelse at være medlem af Inatsisartut. Og jeg er klar til at påtage mig ansvaret begge steder for at arbejde for samfundet, siger han.

Lokale interesser

Den 29-årige Naleraq-politiker kommer fra Tasiilaq og har tidligere været Inatsisartutmedlem som suppleant. Til Inatsisartut stemte 161 på ham, mens 229 stemte på ham til Kommuneqarfik Sermersooq.

Han forsikrer, at han vil skille det kommunale arbejde fra det landspolitiske arbejde. Han har dog en del mærkesager, som han langt før valget har arbejdet for.

I kommunen vil han arbejde for flere generelle forbedringer af levevilkårene i Tasiilaq. På socialt plan mener han, at der er behov for endnu mere prioritering af Tasiilaq, så de mest sårbare kan få hjælp fra kommunen.

Narhvalskød på brættet

Samtidig vil Emanuel Núko arbejde for at opnå flere kvoter af narhvaler til fangerne i Tasiilaq. Han mener ikke at den sidste videnskabelige optælling holder stik.

- Det kan ikke være rigtigt, at 200 fangere får tre narhvaler per år. Jeg vil arbejde for flere kvoter, så Tasiilaq med 3.000 indbyggere kan blive mere selvforsynende, siger han.

Han bliver indsat i Inatsisartut i morgen.