Sermersooq: Fred hvalerne i Godthåbsfjorden

Merete Lindstrøm Onsdag, 24. juni 2020 - 11:43

I praksis handler det kun om nogle få hvaler årligt, men det er en sag, der kan dele vandende, når der tales om at forbyde fangst af pukkelhvaler i Nuup Kangerlua.

Den 7. juni har Kommuneqarfik Sermersooq fremsendt et forslag til en vedtægt til Naalakkersuisut, som de gerne vil have vedtaget om fredning af hvalerne omkring Nuuk.

Medlem af kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersoq Michael Rosing (SAM) havde kun et ultimativt krav for at støtte op om den nye borgmester Charlotte Ludvigsen, da hun skulle overtage posten efter Asii Chemnitz Narup i juni sidste år. Pukkelhvalerne skal fredes i Nuup Kangerlua.

Stor værdi for turismen

- Pukkelhvalerne har en meget høj værdi for turistbranchen. Specielt krydstogtturisterne vil gerne ud og se hvaler, og det beskæftiger næsten samtlige virksomheder, der må sejle med passager i Nuuk sig med, siger Michael Rosing til Sermitsiaq.AG.

Og nu sker der så noget i sagen. Forslaget skal forbi Naalakkersuisut, før det kan sendes i offentlig høring og vedtages endelig.

Michael Rosing estimerer, at turistbranchen kan tjene lige så meget på en enkelt dags krydstogtturister, som en død hval indbringer en fanger. Forskellen er, at den levende hval kan indbringe penge i mange år.

Det er ikke første gang at forslaget kommer på banen. Tilbage i 2010, da man åbnede op for fangst af pukkelhvaler efter 24 års pause, var det seniorforsker Lars Witting fra Grønlands Naturinstitut, der fremkom med argumenter om, at hvalerne er mere værd, når de svømmer rundt i fjorden, end når de bliver serveret til middag.

Spis løs, bare ikke her

Michael Rosing understreger, at det ikke handler om at begrænse adgangen til fangst generelt.

- Ingen tvivl om at pukkelhval smager godt. Jeg har intet imod, man skyder dem. Det skal bare ikke være inde i fjorden, siger han.

Kvoten for fangst af pukkelhvaler er 10 for hele Veskysten, og de er ikke fordlet på forvaltningsområder specifikt. Sidste år blev der fanget 3 pukkelhvaler i alt på Vestkysten.

I forslaget til en ny bekendtgørelse lægges der op til, at overtrædelse af reglerne skal kunne straffes med bøde og konfiskering af kødet, som tilfalder Landskassen.