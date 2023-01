Sermersooq undersøger muligt ulovlige lån og huslejer

Thomas Munk Veirum Fredag, 13. januar 2023 - 07:47

Kommuneqarfik Sermersooq arbejder fortsat på at finde ud af, om offentlige lån for 131 millioner kroner er lovlige.

Derudover er kommunen i samarbejde med Iserit i gang med et større kontrolarbejde, for at sikre at lejere i kommunens boliger betaler den korrekte husleje.

LÆS OGSÅ: Utilfredse lejere melder kommune og boligselskab til politiet

Det oplyser en embedsmand til Sermitsiaq.AG i forbindelse med en sag, hvor otte lejere har meldt kommunen og kommmunens boligselskab Iserit til politiet.

Anmeldelsen har foreløbig ført til, at kommunen vil sænke lejernes husleje i to udlejningsejendomme med 15 til 20 procent, fordi lejen har været alt for høj. Det sker, efter at kommunen i flere år har forsvaret størrelsen på huslejen.

Ikke nået en konklusion

Kommunen er nu i gang med at kontrollere, om andre lejere også betaler for meget i husleje.

Lejerne bag politianmeldelsen er dog ikke kun utilfredse med fastsættelse af deres egen husleje. De stiller sig også undrende overfor den husleje, som Kommuneqarfik Sermersooq har forpligtet sig til at betale selskabet, som har opført boligerne og derefter lejet dem ud til kommunen.

Det er her, de offentlige lån fra kommunen kommer ind i billedet. En forvaltningsrevision påpegede i foråret 2022, at lånene kan være givet i strid med reglerne.

LÆS OGSÅ: Efter politianmeldelse: Kommune vil sænke husleje 15 til 20 procent

Det skyldes, at hvis der gives offentlige lån til et byggeri, skal den husleje, der efterfølgende opkræves, overholde bestemte regler. Såfremt reglerne ikke overholdes, kan kommunen kræve lånene indfriet.

Forvaltningsrevisionen udkom i marts sidste år, men kommunen undersøger altså fortsat om lånene er lovlige, lyder det:

Talsmand: Vi fastholder politianmeldelse

- Kommunen vurderer, hvorvidt dette er tilfældet, men har endnu ikke nået en konklusion, skriver Olafur Nielsen, der er chef for Afdeling for Strategisk Planlægning og Analyse i kommunen i et svar til Sermitsiaq.AG.

En talsmand for lejerne, der ønsker at være anonym, siger, at lejerne fastholder deres politianmeldelse, selvom kommunen nu har lovet at sætte lejen ned. Det sker blandt andet med henvisning til, at lejerne mener, at de offentlige lån bør undersøges:

- Når man endnu ikke kan konkludere på, om erhvervslejekontrakterne følger lejeforordningen, kan kommunen heller ikke påvise, at deres udlejning er lovlig, eller at man har bevilget offentlige lån efter lovgivningen, siger talsmanden.

Tilsynssag fortsætter

Tilsynsrådet kritiserede i en kendelse i efteråret 2021 Kommuneqarfik Sermersooqs praksis med at leje boliger hos private selskaber og derefter fremleje dem til borgere. I kendelsen anbefalede Tilsynsrådet, at Departement for Boliger, Infrastruktur og Ligestilling skulle vurdere, om de offentlige lån var givet i strid med reglerne.

En aktindsigt viser, at departementet i november sidste år fortsat efterspurgte materiale fra kommunen i sagen, og at departementet således heller ikke har truffet en afgørelse om lånene.