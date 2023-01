Efter politianmeldelse: Kommune vil sænke husleje 15 til 20 procent

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 10. januar 2023 - 07:47

En række lejere i to boligblokke i Nuuk kan nu se frem til at få penge tilbage, fordi det viser sig, at de har betalt en for høj husleje. Det erkender Kommuneqarfik Sermersooq.

De to boligblokke er en del af den såkaldte boligsag, hvor kommunen har lejet boliger af private selskaber og fremlejet dem til medarbejdere og borgere.

Efter gentagne gange at have forsvaret huslejens størrelse, er kommunen vendt på en tallerken og har nu kigget en ekstra gang på huslejerne, efter at otte lejere har meldt kommunen og boligselskabet Iserit til politiet.

Lejerne har foretaget anmeldelsen, fordi de mener, at kommunen og boligselskabet kan have begået bedrageri ved at undlade en række oplysninger i forbindelse med lejemålenes indgåelse.

Fejl i beregninger

Sermitsiaq.AG kunne fortælle om anmeldelsen i sidste uge og har i den forbindelse søgt svar på anklagerne og kritikken fra Kommuneqarfik Sermersooq. Kommunen har ingen kommentarer til selve politianmeldelsen, men i et skriftligt svar oplyser den, at man i samarbejde med sit boligselskab Iserit har gennemgået huslejerne, og at de er for høje:

- Kommunen har sammen med Iserit A/S konstateret, at det er en fejl i beregningen af huslejen i den pågældende bygning, som har medført, at lejerne har betalt en for høj husleje. Det samme gør sig gældende i nabobygningen, hvis lejere betaler den samme husleje.

- De berørte lejere vil nu få nedsat deres husleje og få tilbagebetalt for meget betalt husleje. Lejerne i begge bygninger vil hurtigst muligt blive kontaktet af Iserit A/S, lyder det fra Olafur Nielsen, der er chef for Afdeling for Strategisk Planlægning og Analyse i kommunen.

Kommunen uddyber, at huslejen i afdelingen vil falde med 15 til 20 procent.

Lettet men også bekymret

En talsmand fra lejerne, som ønsker at være anonym, er lettet over kommunens kovending i sagen men også bekymret over dens ageren:

- Vi er selvfølgelig utrolig lettede men også bekymret over, måden hvorpå vi er blevet behandlet gennem de sidste 3½ år. Vi er rigtig ærgerlige over, at man i Kommuneqarfik Sermersooq og Iserit har ageret med en kultur, hvor benægtelse, overlegenhed og stilhed har fyldt på trods af flere henvendelser. Vi håber, at kommunen vil gøre op med denne kultur.

- Vi er blot almindelige mennesker, og vi frygter, at andre har mødt samme udfordringer, eksempelvis i de resterende 360 boliger i samme ordning, lyder det fra talsmanden.

Talsmanden henviser til, at Kommuneqarfik Sermersooq i alt har skaffet omkring 400 boliger ved at leje dem af private selskaber.

Sermitsiaq.AG er bekendt med talsmandens identitet og har set dokumentation på, at kommunen så sent som 19. december 2022 fastholdt, at huslejerne var fastsat korrekt.

Tilskud reguleres op

Udover at kommunen så sent som i december forsvarede huslejens størrelse meddelte kommunen i samme ombæring en lejer, at tilskuddet til huslejen ville blive reduceret med to til fire procent om året. Hvilket ville betyde yderligere stigning i huslejen.

Men også i det spørgsmål lyder der nye toner:

- Huslejen for boliger under leje-fremlejeordningen stiger med 1-4 procent hvert år. Kommunen regulerer huslejetilskuddet herefter, så en denne stigning ikke lægges over på lejerne, skriver Olafur Nielsen til Sermitsiaq.AG.

I den pågældende afdeling betaler kommunen i forvejen omkring halvdelen af huslejen til det private selskab, og med den forestående huslejenedsættelse vil kommunens underskud på ordningen altså vokse.