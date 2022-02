Sermersooq skrotter boligklagenævn

Thomas Munk Veirum Torsdag, 24. februar 2022 - 13:05

Kommuneqarfik Sermersooq havde sat et stort arbejde i gang, fordi kommunen ønskede at oprette et kommunalt boligklagenævn, som skulle forbedre retsstillingen for lejere hos blandt andre boligselskabet Iserit og byudviklingsselskabet Nuuk City Development.

Lejerne i disse kommunaltejede selskaber kan nemlig ikke klage til Selvstyrets boligklagenævn.

LÆS OGSÅ: Naalakkersuisut vil rette op på klagenævns-fadæse

Men arbejdet med det kommunale boligklagenævn hældes nu af brættet, oplyser kommunen til Sermitsiaq.AG.

Det skyldes, at Naalakkersuisut vil ændre loven, som Selvstyrets boligklagenævn arbejder efter. Naalakkersuisut har således haft et lovforslag i høring, der skal udvide Boligklagenævnets kompetencer.

Naalakkersuisut har skrevet i høringsmaterialet, at man forventer, at udvidelsen af Boligklagenævnets kompetencer kan være på plads omkring august i år.

Med lovændringen fra Naalakkersuisut slipper Kommuneqarfik Sermersooq dermed for at sætte sit eget boligklagenævn i søen.

LÆS OGSÅ: Kommune i kovending: Boligklagenævn skal være for alle

Kilder i kommunen oplyser, at kommunen oprindeligt ønskede, at Naalakkersuisut skulle komme med en lovændring, men da det ikke skete, tog kommunen skridt til at oprette sit eget boligklagenævn.

Men nu er Naalakkersuisut altså kommet kommunen imøde. Ved lovændringen forbedrer Naalakkersuisut også retsstillingen for lejerne i det selvstyreejede boligselskab Illut. Disse lejere har også være henvist til domstolene, hvis de ville klage over en afgørelse.

Problemet blev påtalt af formanden for Boligklagenævnet helt tilbage i 2015.