Kommune i kovending: Boligklagenævn skal være for alle

Thomas Munk Veirum Mandag, 20. december 2021 - 07:38

Få uger efter vedtagelsen lægges der nu op til at annullere en beslutning om at oprette et boligklagenævn i Kommuneqarfik Sermersooq.

Det var 23. november, at kommunalbestyrelsen godkendte oprettelsen af et boligklagenævn, men på et møde mandag i kommunens Udvalg for Økonomi og Erhverv foreslår forvaltningen, at beslutningen annulleres, og at der i stedet vedtages et nyt sæt regler for det nye klagenævn.

Manøvren vil udvide antallet af lejere, der kan få behandlet en sag af klagenævnet, fordi klagenævnet får kompetence til at behandle klagesager fra alle lejere i kommunens boliger, hvis de nye regler vedtages af politikerne.

Disse sager skal nævnet behandle Formalia ved varsling af huslejeforhøjelser, jf. § 28, stk. 2. Vedligeholdelse og istandsættelse, jf. § 45. Boligens stand ved indflytningen, jf. § 47. Installation i og forbedringer af det lejede (råderet), jf. § 51 og 55. Lejerens brug af det lejede (overtrædelser af ordensreglerne), jf. § 50. Brugsrettens overgang til andre (boligbytning, fremleje og fortsættelse af lejemål), jf. § 58-62. Boligens stand ved fraflytning (normalistandsættelse), jf. § 77. Kilde: Kommuneqarfik Sermersooq

Kommunen vil oprette klagenævnet, fordi hundredevis af lejere i kommunens boliger har mistet deres ret til at klage til det boligklagenævn, der er nedsat af Naalakkersuisut.

Mistede ret til at klage

Lejerne mistede den ret, da deres boliger blev flyttet over i kommunens to aktieselskaber -Nuuk City Development (NCD) og boligselskabet Iserit. Disse lejere stod tilbage med domstolene som eneste mulighed, hvis de ville klage over en afgørelse fra Iserit eller NCD.

I første omgang var det kun lejere, som boede i lejlighederne, da de blev overdraget til Iserit og NCD, som ville få adgang til kommunens eget klagenævn, og dermed ikke lejere der er flyttet ind senere end overdragelsen eller kommende lejere. Men det ændres altså nu:

- Som følge af at udvide adgangen til alle lejere til at kunne klage til boligklagenævnet og få afgjort deres tvist med udlejer, annulleres den tidligere beslutning om etablering af Boligklagenævn herved, og der oprettes et Boligklagenævn, som alle lejere ved kommunen eller kommunens aktieselskaber har adgang til at klage til, skriver forvaltningen i materialet til Udvalg for Erhverv og Økonomi.