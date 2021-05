Sermersooq har modtaget tre borgerforslag

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 04. maj 2021 - 14:11

Borgerne har haft mulighed for at lægge egne forslag til udvikling af kommunen på en platform for borgerforslag i Kommuneqarfik Sermersooqs borgerhjemmeside i halvanden måned.

Der ligger allerede tre borgerforslag, som borgerne kan tilslutte sig, så forslagene kan tages op på politiske plan.

Der skal 250 stemmer i løbet af 90 dage til, før et borgerforslag kan komme på politikernes bord til behandling, og de tre første borgerforslag har endnu ikke nået det gyldne antal stemmer.

Disse er forslagene:

Mountainbike-sti rundt om Lille Malene – 180 stemmer

Sikker gangsti for skolebørn i Nuussuaq – 11 stemmer

Strygerskole i Nuuk – 41 stemmer

Mere borgerinddragelse

Kommuneqarfik Sermersooq har indført tiltag om borgerforslag, så borgere selv kan komme med forslag til udvikling af kommunen. Metoden anvendes allerede i Danmark, hvor et borgerforslag kan komme i betragtning i folketinget, hvis forslaget får 50.000 "underskrifter" fra borgerne.

- For mig er det vigtigt, at vi hører borgernes holdning, hver gang det er relevant. Jeg syntes borgerforslagene er et stort fremskridt, fordi de giver borgerne mulighed for selv at tage initiativet, og ikke bare tage stilling til de ideer, vi politikere har fået, udtalte borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Charlotte Ludvigsen i forbindelse med etableringen af portal til borgerforslag den 17. marts.

Alle borgere i Kommuneqarfik Sermersooq kan oprette et borgerforslag på kommunens borgerhjemmeside kommuneqarfiga.gl, hvor borgere også kan være med til at stemme om forslagene.

På platformen kan borgerne også have medbestemmelse i deres kommune, hvor de kan give høringssvar på nettet.