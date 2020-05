Sermersooq: Få medbestemmelse i din kommune på nettet

Merete Lindstrøm Fredag, 15. maj 2020 - 15:09

På den nye platform for borgerinddragelse Kommuneqarfiga, får borgerne mulighed for aktivt at deltage i udviklingen af kommunen ved at kommentere, stemme, prioritere og meget mere.

Det fortæller kommunens Specialkonsulent, Anna-Sofie Hurup Skjervedal, til Sermitsiaq.AG

- Vi tager udgangspunkt i konkrete projekter, som borgerne kan tage stilling til og give deres besyv med om, siger hun.

Forskningsbaseret projekt

Et af de første projekter, der bliver lagt op på platformen, er den nye politik for udsatte børn og unge. Har vil det blive muligt for borgerne at kommer med forslag til forbedringer på området og derefter vil der være en afstemning om, hvilke forslag der har størst opbakning. De bedste ideer tages med videre i det politiske arbejde.

Anna-Sofie Hurup Skjervedal har forsket i borgerinddragelse og i, hvordan man kan inddrage en større del af befolkningen, samt især de unge, som ikke normalt er de første til at dukke op ved traditionelle borgermøder.

- Vi vil gerne nå ud til borgerne, der hvor de er og gøre det muligt at deltage uafhængigt af tid og sted, siger hun.

Politisk prioritering

Borgerinddragelsen er en del af den politiske prioritering i kommunen. Der vil på sigt blive arbejdet på at gøre det muligt at stille borgerforslag direkte inde på platformen. Det kræver dog et politisk ønske og flertal i kommunalbestyrelsen, om at gøre det muligt, understreger specialkonsulenten.

Ved hvert projekt vil der blive tilknyttet en tovholder fra den relevante forvaltning i kommunen, som skal sikre, at ideer og input tages med videre til rette sted.