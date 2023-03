Sermersooq fjerner sneskulpturerne i dag

Lige knap en time efter vinderne af Nuuk Snow Fest blev fundet, blev sneskulpturerne afspærret. Fjernelse af de skulpturer, der risikerer at falde sammen overvejes af arrangørerne.

Sneskulpturerne, og deltagerne til snefestivalen i Nuuk, har haft det hårdt på grund af varmen. 15 grader blev det til lørdag, hvor aktiviteten i Nuuks kolonihavn var på sit højeste.

Nu, hvor Nuuk Snow Fest er overstået, har Kommuneqarfik Sermersooq besluttet at fjerne sneskulpturerne i dag af sikkerhedsmæssige årsager. Der er nemlig stor risiko for, at skulpturerne braser sammen efter en uge med plusgrader.

- På grund af varmen er der risiko for, at sneskulpturerne falder sammen. Lige nu har vi lavet afspærringer omkring sneskulpturerne, og vi opfordrer borgere til ikke at komme ind i værkerne. Senere på dagen bliver sneskulpturerne fjernet. Det har vi besluttet af sikkerhedsmæssige årsager, fortæller medarrangør af snefestivalen Alberte Parnuuna til Sermitsiaq.AG.

15 hold har hakket, skåret og slebet sig vej ind til skulpturer i kolonihavnen. Søndag klokken 14.00 blev vinderne kåret. Vinderen af snefestivalen blev Team Norden med skulpturen ”Fjeldenes Herre”.

Førstehjælp og lappeløsninger

Medarrangør af Nuuk Sne Festival vurderer, at snefestivalen blev vellykket trods varmen i sidste uge udfordrede deltagerne.

- Flere borgere kom på besøg. Det milde og varme vejr gjorde, at vi havde virkelig gode besøgstal. Samtidig blev workshops og foredrag velbesøgte. Så alt i alt en god snefestival, fortæller Alberte Parnuuna.

Et par af deltagerne måtte reparere på skulpturerne undervejs. Men alle hold afleverede færdiglavet skulpturer søndag klokken 12.00, oplyser hun.

- På tredjedagen var en skulptur kollapset. Men holdet fortsatte og reparerede på skulpturen, som også lykkedes til sidst. Et andet holds værk mistede også armen et par timer før aflevering, men de nåede at sætte og reparere armen igen, så det er meget imponerende, fortæller hun.

Siden i går søndag har Kommuneqarfik Sermersooq sat afspærringer omkring sneskulpturerne, da de store værker ikke kan holde til varmen.

