Sermersooq-borgmester indkalder til ekstraordinært møde efter kritik

Borgmester Avaaraq Olsen (IA) melder nu ud i forhold til den kritik som Kommuneqarfik Sermersooq har fået af Departementet for Finanser.

Departementet har under et tilsyn konstateret, at kommunen gentagne gange har brudt budget- og regnskabsloven ved at indgå lejeaftaler uden på forhånd at have fået godkendelse fra Naalakkersuisut. Derfor har departementet givet kommunen en skarp påtale.

Avaaraq Olsen har på baggrund af kritikken indkaldt til et ekstraordinært møde i Udvalg for Økonomi og Erhverv på mandag, hvor kritikken vil blive drøftet.

Vil inddrage kommunalbestyrelsen

Det oplyser kommunen på sin hjemmeside, hvor det også fremgår, at det er borgmesteren selv, der har taget initiativ til mødet.

Hun kommer desuden med en kort udtalelse om sagen:

- Det er et ufravigeligt krav fra min side, at Kommuneqarfik Sermersooq altid handler i overensstemmelse med loven. Samtidig ønsker jeg at inddrage hele kommunalbestyrelsen i at finde løsningen på de sager, som vi desværre har haft alt for mange af, siger Avaaraq Olsen.

Kommunen oplyser, at borgmesteren ikke har mulighed for at stille op til interview om sagen fredag.

Oppositionspolitiker ikke overrasket

Inga Dora G. Markussen, der er medlem af Udvalg for Økonomi og Erhverv for Siumut og altså i opposition i kommunalbestyrelsen, er ikke overrasket over den nye kritik:

- Umiddelbart kommer det ikke bag på mig, at der kommer kritik, og det overrasker mig heller ikke, at kommunalbestyrelsesmedlemmer kan blive ansvarliggjort for de beslutninger, man har truffet.

- Siumut har i en stor del af sagerne været kritiske siden 2017, hvor vi er kommer med mange mindretalsudtalelser. Vi har som opposition forsøgt at italesætte, at der var nogle problemer, men vi blev affejet af daværende borgmester og kommunaldirektør, siger Inga Dora G. Markussen.

Har brugt 'ufattelig meget tid'

Hun er ærgerlig over, at fortidens synder fylder så meget i kommunalbestyrelsens nuværende arbejde:

- Vi har brugt ufatteligt meget tid på at læse sagsakter og på at rydde op, hvor vi ikke har kunnet komme i gang med det, vi er gået til valg på. Vi vil gerne arbejde med løsningerne på mange af de problemer, vi står med, men som opposition er vi kommet på overarbejde og pålagt et stort ansvar, siger hun.

Sagen om kritikken fra Departementet for Finanser er en udløber af den såkaldte boligsag. I forbindelse med Tilsynsrådets kendelse i sagen, opfordrede Tilsynsrådet Departementet for Finanser til at gennemføre et ekstra tilsyn for at se om kommunen havde brudt budget- og regnskabsloven.