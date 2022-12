Afgørelse afslører: Sag kan få konsekvenser for kommunalbestyrelse

Thomas Munk Veirum Torsdag, 08. december 2022 - 07:47

Nuværende og tidligere medlemmer af kommunalbestyrelsen i Sermersooq må endnu en gang afvente en afgørelse fra Tilsynsrådet med stor spænding.

Denne gang er kommunen endt i Tilsynsrådet efter gentagne gange at have overtrådt budget- og regnskabsloven i perioden 2018 til 2021, og rådet skal vurdere, om der kan ellers skal rejses sag mod et eller flere kommunalbestyrelsesmedlemmer for grov tilsidesættelse af deres pligter.

Det viser en aktindsigt, som Kommuneqarfik Sermersooq har imødekommet. Kommunen har udleveret en stribe dokumenter til Sermitsiaq.AG i sagen, hvor kommunen har fået kritik af Departement for Finanser for ikke have sendt en række leje- og leasingaftaler til godkendelse hos Naalakkersuisut.

Blandt dokumenterne er selve afgørelsen fra departementet, og den viser, at det er en hård kritik kommunen får, og at sagen kan få konsekvenser for medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Har indgået flere lejeaftaler

Departementet konkluderer, at kommunen blandt andet har indgået to aftaler om leje af boligejendomme, leje af anden fast ejendom, aftaler om leasing af entreprenørmateriel, leasingaftaler om printere mv. uden at sende sende aftalerne til godkendelse hos Naalakkersuisut.

Departementet skriver videre til kommunen:

- Departementet for Finanser og Ligestilling har på baggrund af de modtagne oplysninger besluttet at meddele Kommuneqarfik Sermersooq en skarp påtale for at have overtrådt §24, stk. 1 i budget og regnskabsloven i årene 2018-2021.

- Kommunen har udvist en særdeles kritisabel adfærd, hvorfor det indskærpes, at kommunen bør tilsikre, at noget lignende ikke gentager sig, skriver departementet i sin afgørelse, der er sendt til kommunen 2. december.

Skal der rejses sag mod kommunalbestyrelsesmedlemmer?

Departementet kommer i sin afgørelse herefter med en melding, der må føre til løftede øjenbryn hos kommunalbestyrelsesmedlemmerne:

- Det kan videre oplyses, at Departementet for Finanser og Ligestilling har oversendt sagen til Tilsynsrådet med henblik på rådets stillingtagen til, hvorvidt tilsidesættelse af reglerne i budget- og regnskabsloven §24, stk. 1, kan og skal medføre, at der rejses sag mod et eller flere kommunalbestyrelsesmedlemmer for grov tilsidesættelse af de pligter, som medlemmernes hverv medfører, jf. budget- og regnskabsloven § 47, stk. 2 og 3.

Kigger man i budget- og regnskabsloven, så rummer paragraffen, som departementet henviser til, mulighed for at lave sanktioner mod kommunalbestyrelsesmedlemmer, der gør sig skyldig i grov tilsidesættelse af de pligter, loven pålægger dem. Medlemmer kan enten idømmes bøde eller få en påtale, står der i loven.

Professor: Meget klar afgørelse

Sermitsiaq.AG har forelagt departementets afgørelse for professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet Per Nikolaj Bukh, og han kalder den meget klar:



- Det er en meget kortfattet og forståelig skrivelse.



- Paragraf 24 i budget og regnskabsloven er meget klar. Kommunerne kan simpelthen ikke indgå den slags aftaler uden tilladelse. Loven er meget restriktiv, og kommunen har klokkeklart ikke overholdt den, siger Per Nikolaj Bukh.



Han betegner desuden departementets udmelding vedrørende en mulig sag mod kommunalbestyrelsesmedlemmer for 'meget dramatisk'.

Kommunaldirektør undrer sig

Kommuneqarfik Sermersooq meldte selv ud om kritikken fra departementet mandag i denne uge, og kritikken er endnu ikke blevet politisk behandlet. Kommunaldirektør Ole Jakobsen udtalte dog om sagen, at han undrer sig over departementets reaktion:

- Det er korrekt, at vi har overtrådt reglerne, men som lovgivningen er, undrer det mig, at Departementet reagerer så voldsomt, udtalte Ole Jakobsen.

Kommunaldirektøren gjorde dog også klart, at kommunen fremadrettet vil sende aftaler til godkendelse.

Sagen om kritik af kommunen udspringer af den såkaldte boligsag, og kritikken dukker op på et uheldigt tidspunkt, hvor kommunen afventer en godkendelse fra Naalakkersuisut i en anden vigtig sag for kommunen. Naalakkersuisut skal i den kommende uge nemlig behandle en ansøgning, hvor Kommuneqarfik Sermersooq beder om lov til at låne 1,25 milliarder kroner i sagen om byudviklingsselskabet NCD, der ellers er truet af konkurs.