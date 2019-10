Sermersooq ansætter ny topchef

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 30. oktober 2019 - 12:30

Det var et enigt ansættelsesudvalg, der pegede på den nye vicekommunaldirektør.

- Marie er den helt rigtige profil til at løfte Kommuneqarfik Sermersooq. Hun har stor indsigt i den kommunal drift og økonomi. Samtidig tænker hun ud af boksen, og hun er i stand til at træffe de svære beslutninger, siger kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen i en pressemeddelelse.

Marie Fleischer tiltræder allerede den 1. november. Hun vil få det daglige ansvar for et de af de områder, der i dag ligger under kommunens centralforvaltning, Koncernservice. Desuden vil hun fungerer som stedfortræder for kommunaldirektøren.

Kun to år i Mittarfeqarfiit

Marie Fleischer indgik efter knap to års ansættelse som direktør for lufthavnsselskabet Mittarfeqarfiit en fratrædelsesordning med Selvstyret tilbage i februar i år. Årsagen til den pludselige fratræden fra Mittarfeqarfiit er ikke blevet forklaret, da parterne har forpligtet sig til ikke at udtale sig til offentligheden herom, lød det dengang fra Selvstyret.

Marie Fleischer har tidligere været ansat som erhvervschef i kommunen og senest som direktør for det daværende fællesservice.