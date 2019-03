Marie Fleischer er fortid i Mittarfeqarfiit

Walter Turnowsky Mandag, 04. marts 2019 - 16:11

Marie Fleischer fratræder sin stilling som direktør i Mittarfeqarfiit, det skriver Naalakkersuisut i en yderst kortfattet meddelelse på sin hjemmeside.

- Der er den 27. februar 2019 indgået aftale mellem Økonomi- og Personalestyrelsen og Marie Fleischer om, at Marie Fleischer efter gensidig overenskomst fratræder sin stilling som direktør i Mittarfeqarfiit, hedder det i meddelelsen.

Årsagen til direktørens fratræden holdes bag lukkede døre.



- Det er i den forbindelse aftalt mellem parterne, at de gensidigt har forpligtet sig til ikke at udtale sig til offentligheden eller tredjemand om aftalen og aftalens indhold, hedder det i meddelelelsen



- Grønlands Selvstyre vil i den forbindelse gerne takke Marie Fleischer for hendes indsats som direktør i Mittarfeqarfiit.

Marie Fleischer fik dermed ikke engang to år i spidsen for lufthavnsselskabet. Hun blev udpeget i april 2017 og tiltrådte i juni samme år.

Inden topjobbet i Mittarfeqarfiit havde Marie Fleischer i fire år arbejdet som direktør i Kommuneqarfik Sermersooq.

Marie Fleischer er den anden topchef inden for en måned, der fratræder sin stilling i et offentlig ejet selskab – oven i købet inden for samme branche.

I starten af februar fratrådte Steffen Ulrich-Lynge sin stilling som direktør i Kalallit Airports.