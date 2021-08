Selvstyret: Begrænset mulighed for test

Thomas Munk Veirum Lørdag, 31. juli 2021 - 16:12

Natten til lørdag trådte nye regler i kraft, så man skal være færdigvaccineret eller kunne fremvise en negativ coronatest, der er maksimalt 48 timer gammel, for eksempelvis at komme på restauranter eller værtshuse eller for den sag skyld til frisør.

Det kan dog blive vanskeligt for borgere at blive coronatestet med henblik på at få fat i en negativ coronatest.

LÆS OGSÅ: Nye regler for vaccinationskrav og test offentliggjort

Testkapaciteten vil nemlig først og fremmest blive brugt til personer med symptomer for covid-19, og personer som har været i nærkontakt med smittede.

Ligesom ikke-vaccineret indrejsende til landet og øvrige, der efter en sundhedsfaglig vurdering anses som værende i særlig risiko for smitte, vil blive prioriteret først.

- Øvrige personer som ikke er vaccineret, men ønsker test mod covid-19 med henblik på at besøge beværtninger, restauranter mv. kan således kun blive testet i det omfang, det er muligt, skriver Selvstyret.