Selvstyret melder om problemer: Ingen vaccinepas før næste uge

Merete Lindstrøm Lørdag, 05. juni 2021 - 10:21

Hvis du planlægger at rejse ud af landet, kan du anmode Coronasekretariaet om at få udstedt en vaccinationsattest som bevis og dokumentation for, at du er blevet vaccineret mod Covid-19. Tilbuddet gælder for borgere, som er delvist eller færdigvaccineret mod Covid-19, og som har brug for at kunne dokumentere dette, eksempelvis under ophold i Danmark.

Det skulle være meget enkelt at få fingre i en vaccineattest som kan bruges til coronapas på rejser til udlandet. Et pas, der giver adgang til restauranter, frisører, turistattraktioner med mere.

LÆS OGSÅ: Selvstyret kan udskrive "vaccinepas"

Selvstyret oplyste torsdag, at man skal skrive en mail med navn og cpr-nummer til vaccinationsattest@nanoq.gl for at får en vaccineattest.

En dejlig påmindelse for mange om, at man kan få et ”vaccinepas” til brug ved rejser i udlandet. Meddelelsen kom fra selvstyret torsdag, men allerede fredag havde flere borgere problemer med mailen og fredag aften måtte Selvstyret melde kontra.

- Der er opstået problemer med ekspeditionen af anmodninger om vaccinationsattester.

Vaccinationsattest@nanoq.gl kan derfor ikke benyttes, skriver Selvstyret i en meddelelse på hjemmesiden fredag.

Myndighederne forventer, at ekspeditionen af anmodninger om vaccinationsattest kan genoptages i starten af næste uge, lyder det.

For yderligere informationer kan corona@nanoq.gl kontaktes.