Selvstyret kan udskrive "vaccinepas"

Nina-Vivi Møller Andersen Torsdag, 03. juni 2021 - 17:25

Vil du ud af landet og på ferie i Danmark eller andre steder i Europa til sommer?

Hvis du har fået det første stik af vaccinen eller har fuldført vaccinationen med begge stik, så kan du anmode om at få udstedt en vaccinationsattest som bevis og dokumentation for, at du er blevet vaccineret mod Covid-19.

Vacciationsattesten fra Coronasekretariatet vil blandt andet kunne bruges i Danmark, som dokumentation for vaccination.

Nødvendig dokumentation

Hvis du skal på ferie i Danmark og skal på restaurant, til frisør eller besøge turistattraktioner, så skal du kunne fremvise dokumentation for, at du er vaccineret mod Covid-19. Alternativt kan man, hvis man ikke er vaccineret, fremvise en negativ test der er maksimum 72 timer gammel. Så vaccinationsattesten kan give lettere adgang til mere frihed under ferien.

Der pågår i øjeblikket arbejde for at få etableret en permanent Coronapas-ordning, som er godkendt af myndigheder på tværs af forskellige lande. Indtil sådan en ordning er etableret, vil der kunne udstedes en vaccineattest som bevis på ens vaccinationsstatus, skriver Naalakkersuisut i deres pressemeddelelse.

Hvis du gerne vil have en vaccinationsattest, så skal du skrive til vaccinationsattest@nanoq.gl. Der skal du oplyse dit navn, cpr-nummer og hvor mange vaccinationer du har fået indtil videre.

Husk at printe attesten.

Andre må testes

Andre som ikke har fået vaccination og vil på sommerferie i Danmark, må benytte testcentrene og bruge det negative testsvar, for at opfylde adgangskrav, oplyser Naalakkersuisut.