Selvstyret hemmeligholder dokumenter i sag om inhabilitet

Merete Lindstrøm Tirsdag, 30. juni 2020 - 11:51

I sagen om forhøjelsen af stenbiderkvoten, og om hvorvidt formanden var inhabil, da beslutningen blev taget den 12. maj, er det svært at få klarhed over det reelle forløb.

Undtagelse af andre dokumenter § 10. Retten til aktindsigt omfatter ikke:

1) Referater af landsstyremøder og dokumenter, der udarbejdes af en myndighed til brug for sådanne møder.

Et af de store spørgsmål er, hvilket oplæg der ligger til grund for, at Naalakkersuisut den 12. maj valgte at hæve kvoten for stenbider på trods af, at alle høringssvar i sagen opfordrede til at overholde den fastlagte TAC i henhold til forvaltningsplanen.

Ansøgningen om aktindsigt er blevet afvist med henvisning til undtagelse af andre dokumenter i loven om offentlig forvaltning.

Ingen indsigt i kammeradvokatens undersøgelse

Et andet spørgsmål er, hvilke instrukser Kammeradvokaten har fået om den undersøgelse, Kim Kielsen selv har bedt om i forhold til, om han var inhabil i beslutningen om at hæve kvoten, da hans egen jolle var lejet ud til en fisker, der fangede stenbider i den periode og i det område, hvor kvoten blev hævet.

Men også i forhold til kommissoriet er man i Selvstyret ikke til sinds at dele oplysningerne med befolkningen. Sermitsiaq.AG har søgt aktindsigt den 17. juni og fået svar den 22. juni med følgende ordlyd:

- Kammeradvokaten er blevet anmodet om at vurdere, om Formanden for Naalakkersuisut var habil/inhabil ved deltagelse i Naalakkersuisutmødet den 12. maj 2020, hvor Naalakkersuisut besluttede at overføre kvote fra sidste år til i år.

Intet nyt fra udvalgets undersøgelse

Sermitsiaq har den 23. juni endnu engang bedt om aktindsigt i hele kommissoriet. Svaret kom den 29. juni og var et afslag med henvisning til undtagelse af andre dokumenter:

Kommissorium m.v. fra Formandens Departement til Advokatfirmaet Poul Schmith er undtaget retten til aktindsigt, jf. § 10, nr. 4 i offentlighedsloven.

§ 10. Retten til aktindsigt omfatter ikke:

4) Myndigheders brevveksling med sagkyndige til brug i retssager eller ved overvejelse af, om retssag bør føres.

Det er ikke første gang Sermitsiaq.AG har søgt aktindsigt i kommissorier for advokatundersøgelser. Sidst det skete, var da Finansdepartementet gav Kammeradvokaten til opgave at undersøge forholdene om Skattestyrelsens forvaltning af pensionssagen, samt Erhvervsdepartementets advokatundersøgelse af sagen. Dengang blev der givet fuld aktindsigt i begge sager.

Revisionsudvalget under Inatsisartut igangsatte en undersøgelse om sagen den 5. juni, men der er endnu ikke sluppet noget ud til offentligheden om, hvordan udvalgets arbejde skrider frem.