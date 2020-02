Selvstyret beroliger faglærere

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 14. februar 2020 - 11:18

Selvstyret lover i en pressemeddelelse, at de manglende penge er på vej til faglærerne.

Torsdag beklagede AK-formanden Dina Olsen sig over, at en arbejdstidsaftale vedtaget i oktober og som skulle gælde fra 1. januar ikke resulterede i den lovede lønstigning på 8.000 kroner.

- Lønreguleringen pågår overfor for flere forskelle grupper fordelt på flere institutioner. Der har derfor været behov for særlig påpasselighed for at undgå fejl i udbetalingerne, lyder forklaringen fra Økonomi- og Personalestyrelsen (ASA).

- Økonomi- og Personalestyrelsen (ASA) informerede AK i slutningen af januar om, at tidspunktet for lønreguleringen ville blive forsinket en måned. Ud over korrespondance med AK i januar har Økonomi- og Personalestyrelsen også inviteret AK til informationsmøde fredag den 7. februar, hvor processen for lønreguleringen blev forklaret i detaljer, oplyser styrelsen.