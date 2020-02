Selvstyret lever ikke op til løn-aftale

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 13. februar 2020 - 09:50

AK-formanden Dina Olsen kalder det ”uacceptabelt”, at Selvstyret ikke lever op til den arbejdstidsaftale, man har indgået.

Den 19. oktober 2019 indgik AK og Selvstyret en arbejdstidsaftale på erhvervs- og brancheskole-området, som ville give faglærerne et lønløft på 8.000 kroner månedligt, som skulle udbetales ved udgangen af januar 2020, samt i slutningen af december for faglærer med forudbetalt løn.

Bekymrende

- At Økonomi- og Personalestyrelsen (ASA) ikke har magtet at leve op til aftalen, bør ikke gå ud over vores medlemmer. Vi har krævet, at reguleringen blev udbetalt hurtigst muligt, men det har indtil videre ikke været muligt for ASA at udbetale lønnen, oplyser Dina Olaen til Sermitsiaq.AG.

- Det er bekymrende at ansatte ikke kan stole på at aftaler bliver overholdt. Det er endnu mere bekymrende at ASAs langsomme sagsbehandling af sagen, skal betyde at vores medlemmers betalingsevne svækkes, siger Dina Olsen, der har fået kritik af sine medlemmer, fordi de tror, at problemet ligger hos fagforeningen.

Arbejdstidsaftalen er indgået mellem Naakakkersuisut, AK og ASG (Akademikernes Sammenslutning i Grønland) tilbage i oktober 2019.

Tillidsmand: Mange penge

AK-formanden vil kæmpe for faglærernes sag indtil lønreguleringen er på plads, og det bliver pointeret, at forventningen er, at beløbet er reguleret med en rentebetaling på grund af forsinkelsen.

Hanseeraq Kleemann, der er AKs tillidsmand i KTI Nuuk, siger:

- 8.000 kroner er rigtig mange penge. Vi faglærere har boliglån, billån og husleje, som skal betales. Og når vi ikke får den korrekte løn, så er det svært for os at betale de månedlige udgifter, siger tillidsmanden KTI Nuuk, Hanseeraq Kleemann, der er ved at miste tilliden til arbejdsgiveren.