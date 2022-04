Selvstyret åbner ny telefonlinje

redaktion Onsdag, 13. april 2022 - 17:45

Risikoen for fjeldskred kan skabe bekymring blandt borgere.

Derfor har selvstyret åbnet ny telefonlinje, hvor rådgivere er klar til at lytte. Der er også mulighed for at modtage psykologhjælp.

- Jeg føler med de familier, der bor i områderne, og som bliver påvirket af denne bekymrende nyhed. Det er alvorligt, når en ulykke kan ske, hvor man bor, siger naalakkersuisoq Mimi Karlsen i en pressemeddelelse.

Alle hverdage

Socialstyrelsen stiller et beredskab til rådighed, hvor der er mulighed for at modtage psykologhjælp.

- Hvis du er bekymret, så kan du ringe til Tusaannga. Der sidder altid en rådgiver klar til at lytte. Her kan du dele dine bekymringer, tanker og følelser, som kan opstå, når der er risiko for naturulykker, meddeles det.

Du kan ringe til Tusaannga på 801180 eller sende en sms til 1899. Tusaannga har åbent søndag - torsdag kl. 09:00 - 00:00 og fredag - lørdag 09:00 - 04:00.